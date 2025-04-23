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Ранее СМИ писали, что ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ», государственное предприятие, которое возглавляет Каплуненко С., член партии «Наш край», деятельность которой восьмой апелляционный административный суд запретил на территории Украины (дело 857/6/24), лоббирует совместно с должностными лицами ГСНС Украины, свои интересы в областных администрациях.

ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ» - это предприятие Госпецсвязи, служба, которой в период войны выделены десятки миллиардов гривен бюджетных средств.