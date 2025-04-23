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Ранее СМИ писали, что ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ», государственное предприятие, которое возглавляет Каплуненко С., член партии «Наш край», деятельность которой восьмой апелляционный административный суд запретил на территории Украины (дело 857/6/24), лоббирует совместно с должностными лицами ГСНС Украины, свои интересы в областных администрациях.

ЧАО «ДИПРОСВЯЗЬ» - это предприятие Госпецсвязи, служба, которой в период войны выделены десятки миллиардов гривен бюджетных средств.

«ДИСВЯЗЬ» в 2024 году разработал для Винницкой, Днепропетровской областных военных администраций проекты на внедрение систем оповещения. Никто не подвергал сомнению опыт института, но уголовные производства , которые возбуждены прокуратурой в отношении должностных лиц этих областных военных администраций от 21.01.2025 №42025022110000037, от 16.04.2025 №420250420300003 ст.367 Уголовного Кодекса Украины по факту служебной халатности должностными лицами органов местного самоуправления, нарушения требований законодательства в сфере оповещения населения, гражданской защиты населения, говорят сами за себя.

По информации журналистов, правоохранительными органами устанавливаются причины заключения прямых договоров (без проведения тендеров) за бюджетные средства с «ДИСВЯЗЬ», другие правонарушения, а также причастных должностных лиц и директора Каплуненко С.

Также журналисты узнали, что "ДИСВЯЗЬ" планирует в будущем заключить договоры и уже запущенные «ходоки» в Днепропетровскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Запорожскую областные военные администрации.