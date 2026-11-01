Графіки відключення світла в Полтавській області на 2 листопада 2026 року оприлюднила Новосанжарська громада.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 2 листопада стосуються Новосанжарської територіальної громади Полтавського району. У селищі Нові Санжари та низці сіл енергетики запланували тимчасові перерви в електропостачанні.

Про це повідомляє Новосанжарська громада на своєму офіційному сайті.

Ремонтні роботи заплановані на понеділок, 2 листопада, у двох часових вікнах - з 08:00 до 17:00 та з 08:30 до 16:30. У селищі Нові Санжари з 08:00 до 17:00 тимчасово знеструмлять частину вулиць Незалежності, Польової, провулку Польового, Степної, Лобача Юрія та Шота Гогорішвілі.

З 08:30 до 16:30 без світла можуть залишитися мешканці сіл Богданівка, Варварівка, Велике Болото, Кустолове, Малі Солонці, Вільний Степ, Крута Балка, Кустолове Перше та Стрижівщина.

Ще одна група населених пунктів - Клюсівка, Великі Солонці, Пологи, Руденківка, Забрідки, Зачепилівка, Лелюхівка та Малий Кобелячок - знеструмлюватиметься з 08:00 до 17:00.

Причина відключень - виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, а також роботи за Інвестиційною програмою оператора системи розподілу.

Що робити мешканцям

Енергетики радять на час відключень вимкнути з розеток прилади, чутливі до перепадів напруги, та подбати про зарядку мобільних телефонів. Повний перелік вулиць і номерів будинків за кожним населеним пунктом опублікований на сайті громади.

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