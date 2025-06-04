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В то время когда Украина борется за свою свободу, некоторые лица используют громкие лозунги для самопиара, вызывая подозрения в корыстных мотивах. Дмитрий Перов, известный как активист и помощник депутата Киевсовета Ксении Семеновой, позиционирует себя защитником киевского культурного наследия. Однако его действия, связанные с давлением на бизнес, и нехватка прозрачности выполнения военных обязанностей бросают тень на его репутацию.

Дмитрий Перов, соучредитель памятникоохранного хаба "Кирпич" и волонтер ОО "Карта Реновации", известен протестами против застройки в исторических частях Киева. В 2023 году он обвинил компанию "Кузнечная" в незаконном сносе дома на ул. Жилянская, 47 для строительства бизнес-парка Nuvo Business Park. Перов называл здание "последним одноэтажным поместьем XIX века" и призвал общественность остановить "вандализм". Однако расследование показало, что здание не имело статуса памятника, а застройщик действовал законно. "Кузнечная" подала иск против активиста за клевету, оценив ущерб в 585 млн грн, но в 2024 году иск отозвали, оставив вопрос о мотивах Перова открытым.

Похожий инцидент произошел в 2024 году по ул. Франко, 26, где расположен усадьба Замковая. Перов с соратниками пытался остановить реновационные работы, утверждая, что они угрожают исторической ценности дома в 1900 году. Во время стычки с охраной Перов записал видео, в котором заявил о подозрении на перелом ребра. Однако разрешительные документы подтвердили законность работ, а заявления активиста не нашли официального подтверждения. По данным Parlament.ua, эти акции могут быть частью скоординированной кампании, в которой Перов действует при поддержке Ксении Семеновой, что усугубляет подозрения в манипуляциях.

Ксения Семенова, депутат Киевсовета от "Слуги народа" и и.о. ректора НАУ с апреля 2024 года является ключевой фигурой в деятельности Перова. Как ее официальный помощник, он имеет доступ к политическим ресурсам и медийной поддержке. Их сотрудничество четко прослеживается в протестах против застройки, когда Семенова обращалась в прокуратуру с требованием проверить "незаконную приватизацию", а Перов возглавлял уличные акции. Издание ORD обвиняет Семенову в том, что она использует Перова как инструмент давления на бизнес, прикрывая его действия своим авторитетом в Киевсовете.

Эта связь вызывает вопрос: является ли Перов самостоятельным активистом или марионеткой в ​​политических играх? В 2023 году он претендовал на должность директора Департамента по охране культурного наследия КГГА. Хотя должности он не получил, поддержка Семеновой, активно продвигавшей его кандидатуру, свидетельствует о тесной координации их действий. Ее политическое влияние лишь усугубляет спекуляции о том, что Перов может получать от нее защиту или привилегии, в том числе в вопросе выполнения воинских обязанностей.

Когда в Украине усилили призыв, многие мужчины искали способы получить отсрочку. По данным Министерства образования и науки, в 2022 году количество мужчин, отнесенных к вузам, выросло на 20%, часто из-за второго или третьего образования. Перов, по данным петиции на сайте Киевского городского совета, имеет два высших образования – юридическое и по городскому планированию. В то время как многие украинцы выполняют свой долг перед страной, нехватка информации о деятельности Перова в военное время вызывает подозрения. Отсутствие данных о его военной службе или других формах участия в поддержке страны в условиях войны, а также отсутствие прозрачности относительно его статуса порождают догадки о возможном избегании мобилизации. Без четких комментариев с его стороны эти вопросы остаются открытыми.

Деятельность Перова часто воспринимается как попытка обрести популярность, а не реально защитить наследство. Его заявления, например об "уникальности" дома на Жилянской, 47, опровергались официальными документами, а громкие акции лишь отвлекали внимание от настоящих памятникоохранных проблем. По словам экспертов, подобные действия подрывают доверие к активистам, борющимся за официально признанные достопримечательности.

Дмитрий Перов, несмотря на созданный имидж защитника киевского наследия, выглядит как фигура, чьи действия могут служить личным интересам. подлинных героев, Перов и его покровители должны доказать, что их действия направлены на благо общества, а не на собственную выгоду или защиту интересов политических и бизнес-групп.