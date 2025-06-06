Массовая скупка земли сельскохозяйственного назначения компаниями, близкими к Петру Порошенко, сделала землю почти недоступной миллионам украинцев.



Об этом заявил эксперт Петр Олещук, призвав правоохранительные органы расследовать возможные злоупотребления со стороны олигарха и его бизнес-окружения, пишет сайт УНИАН .

По словам эксперта, ссылающегося на данные «Экономической правды», семья Порошенко уже владеет более 120 тысяч гектаров земли. Его компания «Укрпроминвест-Агро» продолжает активно скупать лучшие земельные участки, существенно усиливая свое присутствие на рынке.

«У Порошенко образовали монополию на землю, сделав цену на нее неподъемной для украинцев. Этот седовласый олигарх убил любую возможность украинцу быть хозяином на собственной земле. Уверен, действия нардепа должны проверить правоохранители», – подчеркнул эксперт.

Как сообщил Олещук, сын Петра Порошенко Алексей официально контролирует компанию после того, как в 2019 году ему было передано право собственности. При этом он скрывается от мобилизации в Лондоне. Олещук напомнил, что во время каденции Порошенко на посту президента его компании с помощью административного ресурса незаконно перерегистрировали на себя земельные участки, арендованные фермерами.

«Тогда, как писало Следствие.info, тысячи гектаров земель, арендованных фермерами, были переоформлены на компании Порошенко через новый в то время электронный реестр, несмотря на действующие договоры аренды», – отметил Олещук.

Он также напомнил оценку движения «Честно», которое назвал такие действия Порошенко рейдерством, махинациями с природными ресурсами, политической коррупцией, а самое главное – злоупотреблением властью. По мнению Олещука, подход Порошенко с тех пор не изменился.

«Сегодня олигарх Порошенко задает цены на землю для всей страны с выгодой для собственного кармана. Это классическое злоупотребление рыночной силой, которое в нормальных государствах квалифицируется как монополия. В США, например, государство жестко наказывает компании, контролирующие доступ к ресурсам и влияющие на ценовую политику. Потому правоохранители должны немедленно расследовать злоупотребления компаниями Порошенко – массовую скупку земли. Потому что если мы позволим одному политику-олигарху определять, сколько стоит украинская земля – завтра он будет определять, кто из украинцев вообще имеет право на ней жить», – резюмировал Петр Олещук.

Как сообщалось , подсанкционный народный депутат Петр Порошенко пытался обойти санкции и сохранить контроль над своими наиболее прибыльными активами на 17 млрд грн, формально отказавшись от них в пользу своей жены Марины.

Также Петр Порошенко в 2024 году получил доходы на 4,6 млрд грн. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, говорится в ежегодной декларации, обнародованной в реестре НАПК.