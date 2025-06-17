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Журналистские расследования СМИ о деятельности ЧАО «Дипросвязь» (директор — Каплуненко), общество входящее в Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Потий О.), а координирует деятельность этого предприятия заместитель Потия О. – Трофименко В., вызвали в свое время большой резонанс в обществе.

Как оказалось, ЧАО «Дипросвязь» в сговоре с отдельными должностными лицами Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Одесской областных военных администраций разработали для них проекты по внедрению систем оповещения по ценам от 750 до 800 тыс.грн за один проект. При этом вышеупомянутые ОВА при установлении ожидаемой стоимости не приняли во внимание предоставленные им коммерческие предложения компаний, имеющих опыт в выполнении таких работ, по ценам до 150 тыс. рублей. грн.

В ходе журналистских расследований журналисты обращались к отечественным компаниям, имеющим опыт в аналогичных работах и ​​получившим подтверждение, что разработка таких проектов длится 2-3 месяца, а их реальная стоимость составляет до 150 тыс. грн. Таким образом, миллионы бюджетных средств ОВА переплатили ЧАО «Дипросвязь» и при этом, в соответствии с Руководством «По определению стоимости строительства», ОВА не истребовали подтверждения расходов от ЧАО «Дипросвязь».

Кроме того, ОВА провели закупки и заключили контракты без использования электронной системы. Для того, чтобы скрыть завышенные цены и перерасход бюджетных средств, договоры были засекречены.





Общественная организация "Всеукраинская ассоциация социального партнерства" уже обратилась к Премьер-министру Украины с просьбой проверить указанные факты. Также эти сделки стали известны в Верховной Раде Украины и народные депутаты, неравнодушные к тому, чтобы предотвратить коррупцию и хищение бюджетных средств, обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть эти факты и провести расследование.

Сомнительные сделки и завышение цен на разработку проектов по внедрению систем оповещения нашли продолжение и реагирование со стороны самого Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Премьер-министр Украины поддержал такую ​​инициативу и дал поручение Министру внутренних дел – Игорю Клименко, Председателю Государственной аудиторской службы Украины – Алле Басалаевой и Председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – Потию Александру провести расследование (поручение Премьер-министр Украины Д. Шмыгаля от 2250 года). №15522/16/1-25).









Премьер-министр Украины поручил начальникам областных военных администраций принять во внимание факты изложенные в обращениях народных депутатов и общественных организаций и не допустить перерасхода бюджетных средств при разработке проектов по устройству систем оповещения с участием ЧАО «Дипросвязь».







Также СМИ отмечают, что общественность очень надеется, что вышеупомянутые должностные лица тщательно проведут расследование, избыточные бюджетные средства полученные ЧАО «Дипросвязь» будут возвращены в ОВА, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.