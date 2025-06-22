Семья вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышева, ныне находящегося в заграничной командировке, уехала из Украины.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников УП, 19 июня уехал сын Чернышева, а на следующий день – жена.

Перед этим народный депутат Ярослав Железняк писал, что правоохранители направляли в Кабмин документ о вызове вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева для вручения подозрения .



Недавно НАБУ обнародовало данные о разоблачении коррупции в министерстве регионов , которое до работы в "Нафтогазе" возглавлял Алексей Чернышев. Он уехал за границу за несколько дней до того, как его бывший советник Михаил Горбатюк и государственный секретарь министерства Василий Володин получили подозрения по делу о попытке передачи земель под застройку ЖК вопреки процедуре.

Из официальных ресурсов министерства можно узнать ход рабочих встреч вице-премьер-министра. Так, 19 июня сообщалось , что он провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина - ЕС. До этого он встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Отметим, что 20 июня издание «Украинская правда» опубликовало расследование, в котором утверждается, что Чернышев фигурирует в коррупционной сделке в строительной сфере, которая во время полномасштабного вторжения могла нанести государству ущерб более чем на миллиард гривен.