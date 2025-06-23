Поговаривают, что среди них "договорняки" с ГСЧС и гражданской защитой областных администраций по лоббированию бизнес-интересов ЧАО "Дипросвязь" при внедрении систем оповещения по завышенным ценам.

После серии обращений и публикаций Премьер-министр Шмигаль Д. А. поручил МВД, ГАСУ, Госспецсвязи проверки изложенных тендеров.

Не выдерживает критики тот факт, что Каплуненко, возглавляющий ЧАО «Дипросвязь», общество, имеющее допуски к государственной тайне, по настоящее время является руководителем ячейки пророссийской партии «Наш край». Этому подтверждение – ответ Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной на поручение Премьер-министра Шмыгаля Д. А.



















Поэтому среди общественности и СМИ возникают справедливые вопросы руководителю Госспецсвязи Александру Потию и его заместителю Владимиру Трофименко, так как ЧАО "Дипросвязь" находится в их орбите координации и управления: " Куда идут многомиллионные средства по разработке проектов в Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой?"

Уже установлено, что проекты разработаны и разрабатываются по завышенным ценам на 500%.

Люди хотят услышать ответы от руководителей, могут ли они подтвердить или опровергнуть эти средства не идут случайно на финансирование пророссийской запрещенной партии «Наш край»?!

Также общественность и СМИ надеются, что будут соответствующие меры по реагированию СБУ, ГПУ, Госспецсвязи на публикации, а не формальные отписки.





