Старые друзья Труханова из семейства Бумбурасов давно капают слюной на граничащий с одесской колонией участок «облэнерго», Люстдорфской дорогой и улицами Артиллерийской и Краснова, сообщают "Еврейские Мансы", пишет сайт lenta .

Главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф уже официально обратился в депутатский корпус с требованием остановить какие-либо действия, связанные с земляными работами и строительством на территории, где покоятся выдающиеся представители еврейской общины.

Среди них – писатели Менделе-Мойхер Сфорим и Лазарь Кармен, поэт Семен Фруг, семья врачей Гешелиных, мать Ильи Ильфа, врач и основатель скорой помощи в Одессе Яков Бардах, предприниматель и отец Исаака Бабеля – Эммануил, архитектор Адольф Минкус и другие. На этом месте были похоронены и 300 евреев, ставших в 1905 году жертвами трагического погрома в Одессе. Во время фашистской оккупации города кладбище разрушили и ограбили, а в 1949 году его официально закрыли - «в связи с истощением его емкости».

Труханов и депутаты, которые поддержат этот проект, рискуют настроить против себя всех евреев Одессы. «Еврейские Мансы» и так особо мэрию не уважают, но пусть только попробуют... По нашим сведениям, к этому точно не причастен глава одесского ГАСИ Александр Авдеев - этот с головой дружит, уважение к усопшим.