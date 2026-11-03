Графіки відключення світла в Запоріжжі на 4 листопада оприлюднили енергетики: без електропостачання з 09:00 до 17:00 залишаться десятки вулиць через плановий ремонт обладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на цей тиждень доповнилися новим днем - у середу, 4 листопада, частина міста знову лишиться без електроенергії. Причина - плановий ремонт електрообладнання, а не аварійна ситуація.

Знеструмлення триватиме з 09:00 до 17:00. Як повідомляє Запоріжжяобленерго, відключення торкнуться низки вулиць у різних районах міста, тож мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони й павербанки.

Серед адрес, на яких світло зникне 4 листопада, - вулиці Академіка Климова, Алмазна, Анатолія Солов'яненка (колишня Адмірала Ушакова), Батарейна, Виробнича, Володимира Мономаха (колишня Олександра Невського) та Вузькоколійна.

Окрім того, у графіку згадані вулиці Дніпровські Пороги, Екскаваторна, Каліброва, Костя Гордієнка, Кругова, Легендарна, Лугова, Магістральна, Медична, Мідна, Петра Сагайдачного та Професора Толока.

Також відключення заплановані на вулицях Севастопольська, Стратосферна, Теплобудівна, Технічна, Товариська, Транспорна, Тролейбусна, Трудова, Фабрична, Фанатська, Фінансова, Човнова, Штабна та Ярова.

Без світла тимчасово залишаться й окремі будинки на проспекті Моторобудівників, провулках Калантирівський, Транспортний, Чугуївський та на шосе Південному. У компанії наголошують, що графік може незначно коригуватися залежно від ходу ремонтних робіт.

Кому звертатися, якщо світла немає довше графіка

Якщо електроенергія не з'явилася після зазначеного часу, мешканцям радять звертатися до кол-центру Запоріжжяобленерго та повідомити свою адресу. Диспетчери уточнять, чи пов'язана відсутність світла з плановим ремонтом, чи сталася окрема аварія на лінії.

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