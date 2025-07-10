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В Закарпатье развернулась гибридная атака на энергетическую инфраструктуру региона: систематически выводят из строя трансформаторные подстанции и параллельно блокируют строительство ветровых электростанций, которые сделали бы регион устойчивым к подобным атакам.

«В то время, когда Россия ракетами уничтожает целые города, энергетическая инфраструктура становится ключевой мишенью, а Закарпатье – удобным плацдармом для диверсий из-за его приграничного расположения», – говорится в публикации.

Параллельно с физическими атаками трансформаторов и релейных шкафов развернулась информационная война. Утверждается, что развитие зеленой энергетики блокируют псевдоэкологические группировки, возглавляемые Еленой Мудрой, Станкевич-Волосянчук и Наталией Майстренко (Гнесь). Другие участники группировки – киевлянка Наталья Вишневская, псевдоэколог с 35-летним стажем, Валентина Непийпова (копорация СТС), Олег Лукша, Олег Дыба (главный редактор сайта Закарпатья онлайн с российскими серверами ), Марк Мельниченко, Иштван Цап, бывший заместитель Ужгородского городского физического.

Под видом защиты природы они тормозят проекты, которые могли бы обеспечить региону энергетическую независимость. Эти действия, замаскированные под заботу о природе, обладают четкими признаками подрывной работы в интересах Кремля. "Их риторика - это не защита природы, а манипуляция, направленная на сохранение зависимости Украины от традиционных источников энергии, которые легко атаковать", - пишет From.ua.

Для финансирования своей деятельности Елена Мудрая в мае 2024 года создала общественную организацию «Код 21», через которую нашла донора. Происхождение этих средств неизвестно: на X-платформе появляются сообщения о возможных связях с пророссийскими структурами.

«Сочетание диверсий против энергетической инфраструктуры и псевдоэкологической кампании указывает на скоординированную гибридную атаку. Закарпатье, в силу своего географического положения и многонационального состава, является идеальным регионом для провокаций. Россия использует подобные методы, чтобы сеять хаос, раскалывать общество и ослаблять Украину», – говорится в статье.

Издание называет ситуацию в Закарпатье вопиющей и призывает Нацполицию, Службу безопасности Украины и органы прокуратуры вмешаться.