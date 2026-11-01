Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 2 по 8 листопада показує, що вдень область ще прогріється до +12°, а вночі область накриють перші за сезон морози до -3°. Синоптики також попереджають про можливі опади наприкінці тижня.

Минулий тиждень приніс мінливу температуру в Харківській області, а новий період з 2 по 8 листопада принесе харків'янам справжні нічні заморозки та помітне похолодання. Денні температури коливатимуться від +3° до +12°, а вночі область відчує перші за сезон морози до -3°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Харківській області триматиметься в межах від +3° до +12°, а вночі - від -3° до +8°.

У понеділок, 2 листопада, вдень очікується +10°, вночі +8°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, повітря прогріється до +12° - це буде найтепліший день тижня. Вночі термометри покажуть +8°, хмарність - з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, максимум становитиме +8°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +7°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 5 листопада, вдень потеплішає лише до +5°, вночі похолодає до +2°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 6 листопада, вдень температура утримається на позначці +7°, вночі опуститься до +4°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, максимум дня становитиме лише +3° - це найхолодніший день тижня. Вночі термометри покажуть +1°. Цього дня також можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень трохи потеплішає до +4°, проте вночі область накриють перші за сезон морози - термометри опустяться до -3°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +12°, а найхолоднішим - субота, 7 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад денних температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 6 листопада, та суботу, 7 листопада.

Через нічні заморозки до -3°, які очікуються в неділю, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами - в п'ятницю та суботу - варто мати при собі парасольку і бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу.

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