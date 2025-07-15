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Северный апелляционный хозяйственный суд 26 июня 2025 года постановил апелляционную жалобу ООО «Тех-Софт Атлас» по решению Хозяйственного суда в Киеве от 05.03.2025 по делу № 910/11308/24 оставить без удовлетворения.

Северный апелляционный хозяйственный суд 26 июня 2025 года постановил апелляционную жалобу ООО «Тех-Софт Атлас» по решению Хозяйственного суда в Киеве от 05.03.2025 по делу № 910/11308/24 оставить без удовлетворения. А также решение Хозяйственного суда города Киева от 05.03.2025 по делу №910/11308/24 оставить без изменений, сообщает VLASTI.NET.

В иске ООО «Тех-Софт Атлас» (bill_line) просило признать недостоверной и нарушающей деловую репутацию истца информацию, изложенную под названием « Уголовное дело относительно платежной системы bill_line и ее руководителя белоруса Артема Ляшанова за отмывание средств пока не закрыто – прокуратура . Однако суд в удовлетворении иска ООО "Тех-Софт Атлас" отказал полностью.

«Исследовав материалы имеющиеся в деле, апелляционный суд делает вывод, что суд первой инстанции дал надлежащую оценку доказательствам по делу и вынес законное обоснованное судебное решение, отвечающее действующему законодательству, фактическим обстоятельствам и материалам дела.

Исходя из вышеизложенного, коллегия судей считает, что жалобщик не доказал обоснованность своей апелляционной жалобы, доказательства в подтверждение своих требований суда не предоставил, апелляционный суд соглашается с решением Хозяйственного суда в Киеве от 05.03.2025 по делу № 910/11308/2 апелляционной жалобы не усматривается», – говорится в решении суда .

Напомним, в материале говорилось , что СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платы.

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО "Билл Лайн" ("Тех-Софт Атлас") и ее руководство с июля 2021 года фигурируют в уголовном производстве №42021100000000283.

В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.

После возбуждения уголовного дела, в октябре 2021 года ООО "Билл Лайн" сменило название на "Тех-Софт Атлас", оставив при этом ТМ bill_line.

В июле 2022 года из-за своего белорусского гражданства рисков попасть под санкции и уголовное дело Артем Ляшанов формально передает компанию в собственность и управление Андрею Моргуну. Однако в публикациях СМИ за 2023-2024 годы Артем Ляшанов фигурирует как СЕО платежной системы bill_line, то есть реальный руководитель, доказывающий фиктивность смены руководителя и владельца.

Заявителем ТМ bill_line также являлся Артем Ляшанов.

При этом уголовное дело, по которому проходит ООО «Билл Лайн» и его руководство, не закрыто до сих пор, а материалы дела находятся в суде. Эту информацию подтвердил источник в прокуратуре, добавив, что на данный момент не исключены повторные аресты счетов компании «Тех-Софт Атлас» и задержание ее руководителей, в частности, Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, которые были в курсе махинаций.

Также следует отметить, что Артем Ляшанов в 2017 году задерживался киевской полицией за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 2018 году суд признал его виновным по ст. 130 Кодекса Украины об админнарушениях.

В 2024 году СМИ сообщали, что компания "Тех-Софт Атлас" стала резидентом "Дия.City". Поэтому журналисты обратились к вице-премьер-министру по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову по вопросам, почему компания «Тех-Софт Атлас», которая является фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, стала резидентом Дія.City.