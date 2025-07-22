Широкая сеть контактов и личных связей, простирающихся от нардепа "ОПЗЖ" Федора Христенко, обвиняемого в связях с Россией, к представителям различных бизнес-правоохранительных кругов.

Об этом пишет сайт Акценты . Публикуем текст без поправок и комментариев.

Речь пойдет об Алексее Невзорове. Родился 09.02.1986 и имеет интересный карьерный путь. Был прокурором Киевской облпрокуратуры до 2017 года. В это время попал в ДТП на Григоренко, за вождение в нетрезвом состоянии, получив протокол по ст. 130 КУоАП, однако все закончилось, когда виновник... выкупил все 6 избитых авто (!). Дальше попробовал себя судьей, но неудачно. Однако не унывал, ведь начал собственный рост. В этом помог факт родственных связей, ведь теща Невзорова – судья Николаевского апелляционного суда, Татьяна Бондаренко. Антикоррупционеры во время ее судейского роста в ВРП приводили примеры родственных связей в России и фактами недостоверного декларирования (все земельные участки на Киевщине, недвижимость, 10 компаний записаны на дочь, Екатерину Невзорову). Кроме того, известно, что в ВРП Бондаренко попала при содействии Князева, с которым имела много общих дел в Николаеве.

После этого активно занялся бизнесом, а некоторые фирмы, в которых имеет долю, попадали в строительные и криминальные скандалы, в частности, «Скай-Буд ЛТД» под санкции за сотрудничество с РФ. Компания связана со скандальным строительством рядом со ст.м. "Осокорки", которое было отменено из-за разрыва договора Киевсоветом, а затем восстановлено во владении компании, а также крайне выгодно депутатам Вадиму Столару и Дмитрию Исаенко (ОПЗЖ).

Впоследствии Невзоров назначен "смотрящим" за ГАСИ, а именно из-за близкого знакомства и связей с министром Минразвития Алексеем Чернышевым. Со временем все уложилось в следующий треугольник – Невзоров-Чернышев-Фельдман. Добавляет интерес тот факт, что к Фельдману тянется ниточка через тещу, Татьяну Бондаренко (судейская коллегия ВРП, судья Сергей Юурлаков), но и сам Невзоров был №52 в списке ОПЗЖ на парламентских выборах 2019-го. Многие источники отмечают, что место в списке получил по квоте Столара и Исаенко. Неудивительно, что он знаком с еще одним депутатом от "ОПЗЖ", а именно Федором Христенко, которого недавно разоблачили в пророссийском влиянии на НАБУ и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Нардеп Федор Христенко интересен тем, что активно "торговал" своими связями, начиная от правоохранительной системы и заканчивая политическим влиянием, ведь как объяснить то, что он до сих пор остается единственным выехавшим с 2022 года нардепом, не был лишен ни гражданства, ни мандата нардепа? И это, несмотря на громкий праздник в честь рождения жены, Марины Христенко, в Москве в 2020-м за миллион долларов, где пели Басков, Киркоров, Лепс.





Возможно, этому способствуют и бизнес-отношения, и родственные связи. В частности, тесть Христенко, Сергей Брюховецкий, имеет бизнес и в Украине, что позволило выкупить ТЦ Skymall и сразу взять огромный кредит ($60 млн) под его залог. Тогда попытка "Схем" раскрутить это дело у государственного "Укрэксимбанка" вызвала яростное сопротивление, скандал и увольнение (Мецгер, вопрос о связях в ДНР, избиение журналистов).





Известно, что Христенко знаком с эксдиректором НАБУ Артемом Сытником, с которым общается сам Алексей Невзоров. По данным источников, известно о влиянии на бывшего главного детектива НАБУ Андрея Калужинского, который мобилизовался в ВСУ осенью 2023-го. Что интересно, так это то, что Калужинский вел дело Невзорова, который потом и стал "активом" НАБУ. Столь важным, что мог спокойно продолжил расширять агробизнес с Христенко, открывать ресторан, в частности Harvest restaurant на Обуховском шоссе, где часто отдыхают вместе семьи обоих. Кстати, как и мужья, жены Невзорова и Христенко, Екатерина и Марина, имеют крепкие связи, отдыхают вместе на Средиземноморье и многое другое.

Следователям спецслужб, которые заинтересовались НАБУ и в частности нардепом Христенко, стоит будет активнее присмотреться к близкому окружению и бизнес-партнеров нардепа “ОПЗЖ” – в частности Алексея Невзорова, который является “своим среди своих”, активом с недооцененным потенциалом влияния и связей, к которым следует.