Работа НАБУ с самого начала демонстрирует неэффективность и непрозрачность и сопровождается скандалами. А на сегодняшний день орган вообще превратился в филиал фсб рф, о чем его защитники – молчат.



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Такое мнение журналистам высказал политолог Тарас Загородний, комментируя закон о передаче процессуального надзора за НАБУ от САП Офису генпрокурора.

«Этот законопроект – это шаг к тому, чтобы наконец взять под контроль структуру, которая почему-то начала превращаться в филиал фсб», – подчеркнул политолог.

Загородний также обратил внимание, что выступившие против принятия закона забыли о контексте, в котором он рассматривался – сотрудничество представителей НАБУ с органами страны-агрессора.

«Почему-то тему работы на фсб забыли. Как-то они этот контекст не комментируют», – заметил Загородний.

Кроме того, политолог подчеркнул, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность. Он напомнил, в частности, дело бывшего министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma, который пошел на сделку со следствием и приговор по которому был засекречен.

«Где здесь прозрачность, где здесь борьба с коррупцией? Это неоднократные случаи, когда отпускали людей», – отметил эксперт и добавил, что все это на руку коррупционерам, которые понимают, что могут делать все, что им вздумается.

Политолог также отметил, что за 10 лет деятельности был проведен один аудит НАБУ, который охватывал короткий период, и в котором даже международные эксперты не увидели влияния органа на борьбу с коррупцией.

Кроме того, он обратил внимание на широкую трактовку независимости НАБУ.

«Это американский термин (независимость – ред.). Но проблема в том, что независимый в американской интерпретации, это означает, что орган подчинен Конгрессу. И находится под контролем Конгресса. А у нас неизвестно, чем занимаются люди в НАБУ. И они уже вляпались и в скандалы по криптовалюте, и в зафиксированные доходы детективов, и во многое другое. А сейчас оно все вылезло наружу», – считает эксперт.

Загородний одобрительно оценил принятие упомянутого законопроекта, ведь это нивелирует статус «особых органов» для НАБУ и САП, защитники которых кричат, что их не может обыскивать даже СБУ в рамках проведения контрразведывательной деятельности.

«Все станет более прозрачным. Теперь можно провести аудиты вообще, что там происходило, какая нагрузка следователей, мутные дела, которые они сопровождали, и многое другое», – считает эксперт.



Что касается опасений критики со стороны международных партнеров, то Загородний советует задать им вопрос о том, почему не было никакого должного аудита НАБУ и кто ответственен за формирование этих органов, где выявили агентов фсб рф?

«И вызвать на допросы международных экспертов, которые этим занимались. В том числе общественных активистов, которые этим занимались. Что они будут говорить? Что мы не должны бороться с агентурой фсб? Пусть понимают, что Украина сражается с россией. У нас, во-первых, приоритет бороться с русской агентурой. Если они не могли это организовать, то какие к нам вопросы?», – резюмировал политолог.

Напомним, вчера Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414. Документ поддержали 263 нардепа. После подписания Президентом Украины и официальной публикации закон вступил в силу.

Ранее СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ, в рамках которой было выявлено, что ряд детективов сотрудничали с рф, в частности с фсб, а беглый нардеп от ОПЗЖ и агент фсб Федор Христенко оказывал значительное влияние на Бюро.