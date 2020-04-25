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25 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что празднуют 25 апреля по народному календарю, у кого День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 25 апреля праздник в мире

День 25 апреля оказался богатым на праздничные даты. Начнем с главного. Именно сегодня в мире отмечают Международный День ДНК. Праздник установлен в честь выхода 25 апреля 1953 британского журнала «Nature», в котором была опубликована небольшая статья ученых из Кембриджа: англичанина Фрэнсиса Крика и американца Джеймса Уотсона под названием «Молекулярная структура нуклеиновых кислот» и открытию двойной спирали ДНК.

Также 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии и Международный день тишины.

Национальные праздники 25 апреля:

День освобождения Синайского полуострова в Египте

День освобождения Португалии

День дерева в Германии

День Революции Португалии

День Флага в Свазиленде

Шуточные праздники

День борьбы с ревностью

Праздник дырявого носка

Исторические события 25 апреля: что интересного происходило

1507 — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в ​​честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.

1719 — в Лондоне вышел роман Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

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1792 — первое применение в Париже перед ратушей гильотины как орудия казни.

1826 — в Великобритании запатентованный первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1901 — первым американским штатом, где ввели автомобильные номера, стал Нью-Йорк.

1953 — в журнале «Nature» опубликовали статьи английских ученых Фрэнсиса Крика и Джеймса Ватсона о создании модели пространственной структуры ДНК.

1954 — американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.

1964 — в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд).

1994 — указом президента Украины был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

25 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 25 апреля Давид, Василий, Иван, Исаак.

Имена для девочек по православному календаре 25 апреля: Марта, Марфа, Мария.

25 апреля — День рождения знаменитостей

1907 — украинский писатель Николай Трублаини.

1917 — американская джазовая певица Элла Фицджеральд.

1928 — русский советский актёр театра и кино ( «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы …») Юрий Яковлев.

1940 — американский актер театра и кино Аль Пачино.

1969 — американская актриса Рене Зеллвегер.

1971 — российская поп-певица, актриса, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.

1983 — украинский футболист Олег Гусев.

Народные приметы на 25 апреля

В народном календаре 25 апреля — Василия Парийского. Считалось, что сегодня медведи выходят из своих берлог, поэтому без крайней необходимости в лес ходить не стоит.

Знахари 25 апреля заговаривали воду, чтобы придать ей целебные свойства. Такой водой умывались исключительно по средам.

Народные приметы на 25 апреля:

Дождь 25 апреля — начало мая также будет влажным.

Снег на Василия уже весь растаял — заморозков больше не будет.

Холодное и солнечное утро 25 апреля — лето будет засушливым.

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