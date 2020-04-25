25 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что празднуют 25 апреля по народному календарю, у кого День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 25 апреля праздник в мире
День 25 апреля оказался богатым на праздничные даты. Начнем с главного. Именно сегодня в мире отмечают Международный День ДНК. Праздник установлен в честь выхода 25 апреля 1953 британского журнала «Nature», в котором была опубликована небольшая статья ученых из Кембриджа: англичанина Фрэнсиса Крика и американца Джеймса Уотсона под названием «Молекулярная структура нуклеиновых кислот» и открытию двойной спирали ДНК.
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Также 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии и Международный день тишины.
Национальные праздники 25 апреля:
День освобождения Синайского полуострова в Египте
День освобождения Португалии
День дерева в Германии
День Революции Португалии
День Флага в Свазиленде
Шуточные праздники
День борьбы с ревностью
Праздник дырявого носка
Исторические события 25 апреля: что интересного происходило
1507 — немецкий картограф и географ Мартин Вальдземюллер назвал новый, недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи, исследователя Нового Света.
1719 — в Лондоне вышел роман Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
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1792 — первое применение в Париже перед ратушей гильотины как орудия казни.
1826 — в Великобритании запатентованный первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
1901 — первым американским штатом, где ввели автомобильные номера, стал Нью-Йорк.
1953 — в журнале «Nature» опубликовали статьи английских ученых Фрэнсиса Крика и Джеймса Ватсона о создании модели пространственной структуры ДНК.
1954 — американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей.
1964 — в белорусском колхозе корова родила семь телят (мировой рекорд).
1994 — указом президента Украины был создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
25 апреля — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 25 апреля Давид, Василий, Иван, Исаак.
Имена для девочек по православному календаре 25 апреля: Марта, Марфа, Мария.
25 апреля — День рождения знаменитостей
1907 — украинский писатель Николай Трублаини.
1917 — американская джазовая певица Элла Фицджеральд.
1928 — русский советский актёр театра и кино ( «Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы …») Юрий Яковлев.
1940 — американский актер театра и кино Аль Пачино.
1969 — американская актриса Рене Зеллвегер.
1971 — российская поп-певица, актриса, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте.
1983 — украинский футболист Олег Гусев.
Народные приметы на 25 апреля
В народном календаре 25 апреля — Василия Парийского. Считалось, что сегодня медведи выходят из своих берлог, поэтому без крайней необходимости в лес ходить не стоит.
Знахари 25 апреля заговаривали воду, чтобы придать ей целебные свойства. Такой водой умывались исключительно по средам.
Народные приметы на 25 апреля:
- Дождь 25 апреля — начало мая также будет влажным.
- Снег на Василия уже весь растаял — заморозков больше не будет.
- Холодное и солнечное утро 25 апреля — лето будет засушливым.
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