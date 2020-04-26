26 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что празднуют 26 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 26 апреля праздник в мире

В мире 26 апреля отмечают Всемирный день интеллектуальной собственности, установленный Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2000 году.

Также именно сегодня мы имеем возможность отметить печальную дату — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Этот важный мемориальный день отмечается во всем мире в память о трагических событиях, которые произошли в Украине в далеком 1986 году.

В Украине 26 апреля — День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день традиционно по всей стране проходят возложение цветов и мероприятия, которыми чествуют чернобыльцев, принимавших участие в ликвидации этой страшной аварии. Помним!

Национальные праздники 26 апреля:

День объединения в Танзании

День памяти воинов в Израиле

День профессионального секретаря в США

Шуточные праздники

Праздник танцев на столе

День толерантности

Исторические события 26 апреля: что интересного происходило

1840 — в свет вышло первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко.

1921 — в Лондоне появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

1942 — в Хонкейко (Манчжурия) произошла самая масштабная по жертвам катастрофа на шахте — погибли 1549 шахтеров.

1986 — произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества -авария на Чернобыльской АЭС.

1998 — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самый массовый в истории сеанс одновременной игры в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех.

1998 — в ботаническом саду в Миссури создали крупнейший в мире букет из 28 801 цветка.

26 апреля — День ангела

Имена для девочек по православному календарю 26 апреля: Марфа, Марфа.

Имена для мальчиков по святцам 26 апреля: Георгий, Дмитрий, Егор, Феодосий.

26 апреля — День рождения знаменитостей

121 — римский император Марк Аврелий.

1887 — украинский скульптор (памятник княгине Ольге в Киеве), драматург, кинорежиссер ( «Перекоп», «Колиивщина», «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем») Иван Кавалеридзе.

1890 — украинский литературовед Николай Зеров.

1900 — американский сейсмолог, разработчик шкалы для оценки силы землетрясений Чарльз Фрэнсис Рихтер.

Народные приметы на 26 апреля

В народном календаре 26 апреля — Фомаида-медуница. Считалось, что в этот день зайцы празднуют свои именины, начинает ковать кукушка и появляются первые шмели.

Наши предки верили, что именно на Фомаиду медуница приобретает особенную целебную силу, поэтому спешили собрать растение, которое потом использовали для лечения различных заболеваний.

Существовали определенные правила для сбора медуницы. Это дело поручали самой старшей женщине в семье. Поскольку растение росло в лесу, то, отправляясь на ее поиски, женщина должна была обязательно надеть мужской кожух. Чтобы отпугнуть зверей и разбойников.

Народные приметы на 26 апреля:

Кукушка громко закричала — вскоре будет жарко.

Дуб распустился — лето будет сухим и теплым.

26 апреля уже проснулись шмели — заморозков уже не будет.

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