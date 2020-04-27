27 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 27 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 27 апреля праздник в мире

Официальные поводы для празднования 27 апреля в Украине отсутствуют.

Национальные праздники 27 апреля:

День Второй республики в Австрии

День национального сопротивления в Словении

День независимости в Сьерра-Леоне и Того Того

День Свободы в ЮАР

День посадки деревьев в США

Шуточные праздники

Праздник дистрофика

День толерантности

Исторические события 27 апреля: что интересного происходило

1509 — папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию.

1521 — на филиппинском острове Мактан в стычке с туземцами погиб португальский мореплаватель Фернан Магеллан.

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1644 — впервые в Канаде высадили пшеницу.

1773 — английский парламент принял «чайный акт», который позволил Ост-Индийской компании, которая находилась на грани банкротства, ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая.

1908 — начало IV Олимпийских игр в Лондоне.

1965 — в США запатентованы подгузники «Памперс».

1982 — в Москве начал работать первый в СССР «телефон доверия» — круглосуточная экстренная психологическая помощь.

2005 — свой первый полет совершил авиалайнер «Airbus A380».

27 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 27 апреля: Александр, Антон, Иван, Валентин, Мартин, Остап, Христофор.

Имена для девочек по православному календарю 27 апреля не упоминаются.

27 апреля — День рождения знаменитостей

1494 — османский султан, при котором Османская империя получила наибольшее расширение, муж Роксоланы Сулейман I.

1791 — американский изобретатель и художник, который наиболее известен своей Азбукой, Сэмюэл Финли Бриз Морзе.

1909 — советская летчица, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда Валентина Гризодубова.

1927 — киноактер, исполнитель роли Бывалого в тройке с Никулиным и Вициным в комедиях Леонида Гайдая Евгений Моргунов.

1996 — украинский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Украины, чемпион летних Олимпийских игр 1996 Вячеслав Олейник.

1978 — украинский хоккеист Олег Тимченко.

Народные приметы на 27 апреля

В народном календаре 27 апреля — Мартина Лисогона. Считалось, что вороны в этот день купаются в лужах, после чего они спокойно отпускают воронят во взрослую жизнь. Из-за этого поверья на Мартина обычно устраивали сватовства и смотрины, чтобы родители легче отпускали в самостоятельную жизнь своих взрослых детей.

27 апреля официально начинались полевые работы. Крестьяне знали, что заморозков уже не будет, поэтому можно было смело выходить на пашню.

Народные приметы на 27 апреля:

Дождь 27 апреля — год будет урожайным.

Много сока в березах — осень будет поздняя.

Ласточки прилетели на Мартина Лисогона — пришло время высаживать саженцы.

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