14 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 14 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 1 мая праздник в мире

В мире 1 мая отмечают Праздник Весны и Труда или Международный день солидарности трудящихся. В разных странах 1 мая имеет свои особенности празднования. Например, в Испании этот день называется Зеленый Сантьяго. Этот праздник цветов и влюбленных.

В Украине же 1 мая — государственный выходной день, ведь сегодня в нашей стране также отмечается День труда.

Национальные праздники:

День рождения Будды в Южной Корее

Национальный праздник Республики Маршалловы Острова. День Конституции

Шуточные праздники

День поиска заначки

Праздник вежливого таксиста

Исторические события 1 мая: что интересного происходило

1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

1707 — Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединены в одно государство — Королевство Великобритании.

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1851 — в Лондоне, в Хрустальном дворце состоялось открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

1931 — в Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного «Эмпайр Стейт Билдинг», построенной по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год. Возведенная на углу 34-й улицы и 5-й авеню здание стоимостью 40 миллионов долларов оставалась самой высокой в ​​мире до 1972 года, когда в Манхэттене было построено башни Международного торгового центра.

1937 — Президент США Франклин Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе.

1944 — состоялся первый полет реактивного самолета «Мессершмитт Me 262».

1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг.

1978 — японец Наоми Уэмура самостоятельно достиг Северного полюса на собачьей упряжке — первый в мире.

2004 — произошло крупнейшее расширение в истории ЕС. Членами Европейского Союза стали Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия.

1 мая — День ангел

Имена для девочек по православному календаре 1 мая: Тамара.

Имена для мальчиков по святцам 14 мая: Антон, Виктор, Василий, Иван, Феликс.

1 мая — День рождения знаменитостей

1672 — английский писатель Джозеф Аддисон.

1917 — российский кинорежиссер-мультипликатор ( «Винни-Пух», «Приключения Бонифация») Федор Хитрук.

1920 — украинская актриса театра и кино Нонна Копержинская.

1945 — украинский певец, народный артист Украины Василий Зинкевич.

1988 — украинский хоккеист Дмитрий Нименко.

Народные приметы на 1 мая

В народном календаре 1 мая — день Кузьмы. В этот день хозяйки обычно сажали морковь и свеклу. Чтобы урожай был хорошим, нужно было выполнить определенные обряды. Крестьяне на Кузьму бросали в колодец мелкие монеты, сбрызгивали семена родниковой водой, или на рассвете опускали его в реку.

Считалось, что Кузьма заботится о том, чтобы люди не знали голода, защищая урожай от засухи и наводнений. Поэтому 1 мая люди молились Кузьме, прося о хорошей погоде и богатом урожае.

Народные приметы на 1 мая:

Кукушка долго кует 1 мая — скоро потеплеет.

1 мая тепло — конец месяца будет холодным, и наоборот.

Дождь 1 мая- в ближайшие дни будет теплая погода.

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