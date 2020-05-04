4 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 4 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 4 мая праздник в мире

В мире 4 мая отмечают Международный день пожарных. Эта дата была установлена ​​в 1999 году в память о трагической гибели пятерых пожарных в лесном пожаре в Австралии.

В Украине первая суббота мая — День города Львов. С 1272 по 1349 Львов был столицей Галицко-Волынского княжества. Сегодня Львов — один из туристических символов Украины. Город кофе и шоколада, который имеет свои богатые исторические и культурные традиции.

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Исторические события 4 мая: что интересного происходило

1626 — индейцы продали голландским колонистам остров Манхэттен за мелочь, на сумму 60 гульденов. Позже англичане назовут город, основанный здесь, Нью-Йорком.

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1715 — в Париже изготовлен ​​первый складной зонт.

1838 — деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

1904 — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

1968 — в меню сети «Макдональдс» впервые появился «Биг Мак».

1979 — Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании — первой и пока единственной женщиной на этом посту.

1982 — высочайшую вершину мира Эверест, впервые покорили советские альпинисты.

2000 — предметы с затонувшего «Титаника» проданы с аукциона «Сотбис» за 60 тысяч долларов.

2006 — в Нью-Йорке на аукционе «Сотбис» была продана картина Пабло Пикассо «Дора Маар с кошкой» за 95.2 миллиона долларов. Сумма, за которую была продана картина стала второй по величине, когда-либо заплаченной на торгах за произведения искусства

4 мая — День ангела

Имена для девочек по святцам 4 мая не упоминаются.

Имена для мальчиков по православному календарю 4 мая Александр, Денис, Максим, Николай, Федор, Яков.

4 мая — День рождения знаменитостей

1655 — итальянский музыкальный мастер изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори.

1777 — французский химик, открывший перекись водорода, Луи Тенар.

1899 — немецкий промышленник, создатель автомобилей «Опель» Фриц фон Опель.

1929 — американская актриса Одри Хепберн.

1966 — украинский актер Дмитрий Лаленков.

1985 — бразильский футболист Фернандиньо (Фернандо Луиш Роза).

1987 — украинская певица Настя Каменских.

Народные приметы на 4 мая

В народном календаре 4 мая — День Прокла, которого считали защитником от нечистой силы. Для того, чтобы прогнать нечистую силу из деревни, люди выходили за село и кричали проклятия в ее адрес.

4 мая люди старались не работать. В древности верили, что ведьмы на Прокла имеют особую силу, поэтому могут навредить посевам и скоту. Чтобы этого не произошло, обязательно нужно совершать определенные обряды, чему люди и посвящали сегодняшний день.

Народные приметы на 4 мая:

Черемуха расцвела — лето будет жарким и засушливым.

Мелкий дождь 4 мая — непогода будет длительной.

На черемухе много цветков — летом будет много дождей.

Напомним, пожар уничтожил три авто в Харькове: ни дня без огня.

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