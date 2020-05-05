5 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 5 по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 5 мая праздник в мире
5 мая в мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. По официальным данным, в Украине проживает около 2.5 миллионов человек со статусом инвалидов. К сожалению, каждый год эта цифра увеличивается. Поэтому 5 мая будет не лишним будет обратить внимание на проблемы этой категории людей и, по возможности, оказать им помощь.
Также 5 мая отмечается Всемирный день акушерки. Праздник был учрежден на конференции Международной конфедерации акушерок в 1987 году. Начиная с 1991 года, его официально отмечают в 50 странах мира.
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Кроме этого 5 мая в Японии празднуют День детей.
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Исторические события 5 мая: что интересного происходило
1581 — в Остроге первопечатник Иван Федоров издал свое последнее произведение — «Хронологию» Андрея Рымши (первый печатный русский календарь).
1821 — на острове Святой Елены умер Наполеон I.
1836 -в Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.
1865 -в штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.
1891 — Нью-Йорке открыли концертный зал «Карнеги-холл».
1920 — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви.
1921 — Коко Шанель во Франции впервые представила духи «Шанель № 5». Вскоре новинка стала лидером продаж в мире.
1949 — начала действовать Совет Европы.
1961 — Шепард Алан стал первым американцем, который полетел в космос.
1988 — первая телетрансляция с вершины Эверест.
5 мая — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 5 мая: Виталий, Гавриил, Дмитрий, Лука, Федор, Фома.
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Имена для девочек по православному календарю 5 мая не упоминаются.
5 мая — День рождения знаменитостей
1818 — экономист, философ и революционер Карл Маркс.
1907 — советская писательница Ирина Вильде (Дария Макогон (Полотнюк)), лауреат Шевченковской премии за роман «Сестры Ричинские».
1954 — украинский советский рапирист, оди из лучших фехтовальщиков мира конца 1970-х — начале 1980-х годов Владимир Смирнов.
1938 — украинский композитор Юрий Ищенко.
1988 — украинский профессиональный боксер Денис Беринчик.
1988 — британская певица Адель.
Народные приметы на 5 мая
В народном календаре 5 мая — день Луки. В это время как раз начинали сеять лук-севок и внимательно следили за погодой. Если 5 мая утром было солнечно, то это обещало хороший урожай. Если утро был мрачным, то посевные работы прекращали, ведь урожай обещал быть плохим.
5 мая считался опасным днем, крестьяне считали, что сегодня ведьмы имеют особую силу, они могли навредить посевам и домашним животным. Поэтому люди на Луку часто обращались к знахарям, чтобы те защитили их от нечистой силы.
К Луке должны были расцвести яблони и шиповник.
Народные приметы на 5 мая:
- Заморозки 5 мая — еще 40 дней будут заморозки.
- На Луку громко кует кукушка — вскоре будет тепло.
- Гроза 5 мая — лето будет дождливым.
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