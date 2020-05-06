6 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 6 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 6 мая праздник в мире

В мире 6 мая отмечают День астрономии. Этот праздник был основан в США, где йог впервые отпраздновали еще в 1973 году. Сейчас он получил распространение во всем мире. Поэтому, если вы в восторге от ночного звездного неба, или хотя бы раз загадывали желание на падающую звезду, то можете смело праздновать.

Также 6 мая есть возможность полакомиться чем-то вкусненьким, ведь именно сегодня — Международный день без диет. Перед началом лета многие начинают особенно тщательно заботиться о своей физической форме. Сегодня можно без всяких угрызений совести расслабиться и забыть о похудении.

В Украине 6 мая 2019 отметят День пехоты. Указ о его учреждении был подписан только 19 апреля 2019 года, поэтому украинские пехотинцы сегодня впервые отпразднуют свой профессиональный праздник.

Шуточные праздники

Праздник почтового голубя

День труда над интеллектом

Исторические события 6 мая: что интересного происходило

1686 — Московское царство и Польша заключили «Вечный мир», по которому поляки признали потерю Левобережной Украины и Киева.

Огненная катастрофа обрушилась на Россию: «сотни сгорели заживо, все в дыму»

1833 — в США сделан первый стальной плуг.

1840 — Англия выпустила свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию ( «Черный пенни»)

1889 — в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1953 — американский хирург Джон Гиббон ​​первым успешно применил «искусственное сердце-легкие».

1958 — в Уэльсе состоялась последняя смертная казнь.

1987 — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км).

1991 — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см.

1994 — торжественно открыт туннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией — Евротуннель.

6 мая — День ангела

Имена для девочек по православному календарю 6 мая: Валерия и Александра.

Имена для мальчиков по святцам 6 мая: Анатолий, Валерий, Георгий, Егор, Лазарь, Иван.

6 мая — День рождения знаменитостей

1758 — французский адвокат, лидер и жертва Великой французской революции, идеолог террора Максимилиан Робеспьер.

1856 — австрийский врач-психиатр, психолог, основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд.

1953 — премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэр.

1961 — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни.

Народные приметы на 6 мая

В народном календаре 6 мая — Юрьев день. В этот день пастухи выгоняли овец и коров на пастбище. Считалось, что именно 6 мая прилетают ласточки, появляются майские жуки и наступает настоящая весна.

На Юрьев день крестьяне устраивали массовые гуляния, угощали и дарили подарки пастухам, чтобы они хорошо смотрели за стадом. А девушки 6 мая молились о том, чтобы Юрий послал им хороших женихов.

Народные приметы на 6 мая:

Теплая погода на Юрия — лето будет жарким.

Комары 6 мая собираются в стаи — в ближайшие дни будет теплая погода.

Северный ветер на Юрия — осенью будут ранние заморозки.

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