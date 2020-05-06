6 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 6 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 6 мая праздник в мире
В мире 6 мая отмечают День астрономии. Этот праздник был основан в США, где йог впервые отпраздновали еще в 1973 году. Сейчас он получил распространение во всем мире. Поэтому, если вы в восторге от ночного звездного неба, или хотя бы раз загадывали желание на падающую звезду, то можете смело праздновать.
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Также 6 мая есть возможность полакомиться чем-то вкусненьким, ведь именно сегодня — Международный день без диет. Перед началом лета многие начинают особенно тщательно заботиться о своей физической форме. Сегодня можно без всяких угрызений совести расслабиться и забыть о похудении.
В Украине 6 мая 2019 отметят День пехоты. Указ о его учреждении был подписан только 19 апреля 2019 года, поэтому украинские пехотинцы сегодня впервые отпразднуют свой профессиональный праздник.
Шуточные праздники
Праздник почтового голубя
День труда над интеллектом
Исторические события 6 мая: что интересного происходило
1686 — Московское царство и Польша заключили «Вечный мир», по которому поляки признали потерю Левобережной Украины и Киева.
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1833 — в США сделан первый стальной плуг.
1840 — Англия выпустила свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию ( «Черный пенни»)
1889 — в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.
1953 — американский хирург Джон Гиббон первым успешно применил «искусственное сердце-легкие».
1958 — в Уэльсе состоялась последняя смертная казнь.
1987 — на самолете Ан-124 установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20150,92 км).
1991 — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Японии установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м и 7 см.
1994 — торжественно открыт туннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией — Евротуннель.
6 мая — День ангела
Имена для девочек по православному календарю 6 мая: Валерия и Александра.
Имена для мальчиков по святцам 6 мая: Анатолий, Валерий, Георгий, Егор, Лазарь, Иван.
6 мая — День рождения знаменитостей
1758 — французский адвокат, лидер и жертва Великой французской революции, идеолог террора Максимилиан Робеспьер.
1856 — австрийский врач-психиатр, психолог, основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд.
1953 — премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэр.
1961 — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни.
Народные приметы на 6 мая
В народном календаре 6 мая — Юрьев день. В этот день пастухи выгоняли овец и коров на пастбище. Считалось, что именно 6 мая прилетают ласточки, появляются майские жуки и наступает настоящая весна.
На Юрьев день крестьяне устраивали массовые гуляния, угощали и дарили подарки пастухам, чтобы они хорошо смотрели за стадом. А девушки 6 мая молились о том, чтобы Юрий послал им хороших женихов.
Народные приметы на 6 мая:
- Теплая погода на Юрия — лето будет жарким.
- Комары 6 мая собираются в стаи — в ближайшие дни будет теплая погода.
- Северный ветер на Юрия — осенью будут ранние заморозки.
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