Что можно отметить

7 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 7 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 7 мая праздник в мире

Сегодня в мире отмечают День радио. С 1945 года День радио отмечается ежегодно 7 мая и считается праздником работников всех отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов.

Сегодня радио является неотъемлемой частью жизни современного человека, статистика утверждает, что более чем 73% людей в мире ежедневно слушают радио. Поэтому, сегодня обязательно настройтесь на свою любимую волну и празднуйте.

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Исторические события 7 мая: что интересного происходило

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.

1785 — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

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1887 — американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13500 миль. Путешествие длилось более трех лет.

1895 — в Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, которое было прототипом радио.

1945 — в штаб-квартире генерала Дуайта Ейзенгавера был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1985 — вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Начало крупнейшей в истории СССР антиалкогольной кампании.

2006 — в возрасте 99 лет умерла последняя свидетельница гибели «Титаника» — американка, которой на момент катастрофы было 5 лет.

2016 -в Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

7 мая — День ангела

Имена для мальчиков по православному календарю 7 мая: Алексей, Леонтий, Николай, Сергей, Фома.

Имена для девочек по святцам 7 мая: Елизавета, Эльза.

7 мая — День рождения знаменитостей

1833 — выдающийся немецкий композитор, пианист, дирижер Иоганнес Брамс.

1840 — украинский и российский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель Петр Чайковский.

1840 — украинский писатель, драматург, театральный актер Марк Кропивницкий.

1885 — украинский биолог Николай Кащенко.

Народные приметы на 7 мая

7 мая в народном календаре — день Евсея. Считалось, что после Евсея начинается период ночных заморозков, которые продлятся еще 12 дней. В это время начинали цвести тополя, березы и клены.

7 мая крестьяне славили Майю Златовласку, которая окончательно пробуждала землю от зимней спячки. В ее честь зажигали специальный огонь, который прославлял возвращения летних дней и вращения белого Солнцеворота

Народные приметы на 7 мая:

Красный закат 7 мая — завтра будет ветер.

Солнечные облака потемнели на Евсея — завтра будет дождь с грозой.

Теплый вечер 7 мая — в ближайшие дни дождей не будет.

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