8 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 8 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 8 мая праздник в мире

В мире 8 мая отмечают важный праздник — День памяти и примирения. 8 мая международное сообщество, и Украина — не исключение, празднует годовщину Победы над нацизмом в Европе.

В Украине для мероприятий, приуроченных к этим датам на государственном уровне с 2014 года используется новый символ — красный мак. Именно 5 лет назад Украина присоединилась к европейской традиции празднования этого праздника.

Также 8 мая есть повод отметить Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Праздник отмечается ежегодно в день рождения Анри Дюнана (1828-1910), основателя Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Национальные праздники 8 мая:

День Победы в Америке, Франции и Польши

День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны в Латвии

День освобождения, или день ветерана в Норвегии

День отцов в Южной Корее

Шуточные праздники

День обновления плейлиста

Праздник нового купальника

Исторические события 8 мая: что интересного происходило

1713 — указом Петра I столица Московского царства перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

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1847 — английский изобретатель Роберт Томсон запатентовал резиновую камеру для колес.

1886 — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продал свой лечебный эликсир. Это средство, продаваемого через аптеку, пользовался таким спросом, что через три года его секретную формулу было продано за 2300 долларов — сегодня его продают по всему миру под названием «Coca-Cola».

1919 — Центральной Русской Народной Радой заключен Ужгородский меморандум — решение о присоединении Закарпатья к Чехословакии.

1926 — состоялся первый авиаперелет над северным полюсом.

1967 — в Киеве торжественно открыли монумент городу-герою Киеву.

8 мая — День ангела

Имена для девочек по православному календаре 8 мая не упоминаются.

Имена для мальчиков 8 мая по святцам: Василий, Марк, Сергей, Сильвестр.

8 мая — День рождения знаменитостей

1906 — итальянский кинорежиссер Роберто Росселлини.

1911 — легендарный американский гитарист и блюзовый исполнитель Роберт Джонсон.

1975 — испанский певец Энрике Иглесиас, сын Хулио Иглесиаса. Самый продаваемый латиноамериканский певец в мире. что имеет 116 платиновых и 227 золотых дисков.

1981 — украинская поп- и рэп-певец, шоумен, телеведущий Алексей Потапенко — Потап.

1983 — хорватский хоккеист Марио Новак.

Народные приметы на 8 мая

В народном календаре 8 мая — день Марка. Считалось, что именно сегодня с юга возвращаются певчие птицы, поэтому основные обряды в этот день были связаны с их возвращением. Если человек видел 8 мая перелетных птиц, то это обещало счастливый год.

8 мая уже обильно цвели яблони и груши. Марка считали покровителем весенних дождей. В древности верили, что три дожди в мае гарантируют хороший урожай. Поэтому 8 мая крестьяне обращались к Марку, чтобы он послал хороший дождь без грозы и града.

Народные приметы на 8 мая:

Кукушка кукует 8 мая -морозов уже не будет.

Ясная погода на Марка — лето будет жарким.

Дождь 8 мая — лето будет холодным.

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