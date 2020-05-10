Что можно отпраздновать

10 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 10 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 10 мая праздник в мире

10 мая поводов для празднования международных праздников нет. Но сегодня есть повод отметить сразу несколько национальных праздников:

День книги в Германии

День банковского работника в Кыргызстане

День земледельца в Таиланде

Праздник цветов в Азербайджане

Шуточные праздники

Праздник старых мультиков

День дегустатора

Исторические события 10 мая: что интересного происходило

1706 — спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге.

1811 — в Великобритании введены бумажные деньги.

1883 — в Москве впервые вспыхнули 22 электрические дуговые фонари.

1932 — в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров.

1956 — в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

1960 — американская атомная лодка «Тритон» завершила первое подводное кругосветное путешествие, которое продолжалась 84 дня.

1975 — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро ​​дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).

1993 — на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций — рекордное количество людей на этой горе.

10 мая — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 10 мая: Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан.

Имена для девочек по православному календарю 10 мая: Мария и Анастасия.

10 мая — День рождения знаменитостей

1938 — французская актриса Марина Влади.

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1939 — немецкий и американский композитор и дирижер Максим Шостакович.

1950 — российская актриса Наталья Бондарчук.

1956 — телеведущий, шоумен, генеральный директор ОРТ; застрелен в подъезде собственного дома Владислав Листьев.

1960 — ирландский рок-музыкант, певец Боно (Пол Хьюстон).

1961 — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович.

Народные приметы 10 мая

В народном календаре 10 мая — день Семена-ранопашца. Считалось, что сегодня без особой надобности не стоит выходить из дома, поскольку на Семена особую силу приобретает нечистая сила.

10 мая начинал петь соловей — это значило, что весна уже окончательно пришла и впереди только теплые дни.

Крестьяне на Семена-ранопашца прикладывали руку к пашне, проверяя ее температуру. Если она была теплой, приходил начинать полевые работы, и наоборот.

Народные приметы 10 мая:

Облака быстро бегут по небу — к длительной непогоде.

Кричит сова — в ближайшие дни похолодает.

Туман 10 мая -к потеплению.

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