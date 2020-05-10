10 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 10 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 10 мая праздник в мире
10 мая поводов для празднования международных праздников нет. Но сегодня есть повод отметить сразу несколько национальных праздников:
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Исторические события 10 мая: что интересного происходило
1706 — спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге.
1811 — в Великобритании введены бумажные деньги.
1883 — в Москве впервые вспыхнули 22 электрические дуговые фонари.
1932 — в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров.
1956 — в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.
1960 — американская атомная лодка «Тритон» завершила первое подводное кругосветное путешествие, которое продолжалась 84 дня.
1975 — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).
1993 — на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций — рекордное количество людей на этой горе.
10 мая — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 10 мая: Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан.
Имена для девочек по православному календарю 10 мая: Мария и Анастасия.
10 мая — День рождения знаменитостей
1938 — французская актриса Марина Влади.
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1939 — немецкий и американский композитор и дирижер Максим Шостакович.
1950 — российская актриса Наталья Бондарчук.
1956 — телеведущий, шоумен, генеральный директор ОРТ; застрелен в подъезде собственного дома Владислав Листьев.
1960 — ирландский рок-музыкант, певец Боно (Пол Хьюстон).
1961 — украинский поэт и издатель, владелец и директор издательства А-ба-ба-га-ла-ма-га Иван Малкович.
Народные приметы 10 мая
В народном календаре 10 мая — день Семена-ранопашца. Считалось, что сегодня без особой надобности не стоит выходить из дома, поскольку на Семена особую силу приобретает нечистая сила.
10 мая начинал петь соловей — это значило, что весна уже окончательно пришла и впереди только теплые дни.
Крестьяне на Семена-ранопашца прикладывали руку к пашне, проверяя ее температуру. Если она была теплой, приходил начинать полевые работы, и наоборот.
Народные приметы 10 мая:
- Облака быстро бегут по небу — к длительной непогоде.
- Кричит сова — в ближайшие дни похолодает.
- Туман 10 мая -к потеплению.
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