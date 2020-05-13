13 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 13 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 13 мая праздник в мире
13 мая официальные поводы для празднования отсутствуют, но сегодня есть повод отпраздновать шуточные праздники и вспомнить важные исторические события, которыми отличился этот день.
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Шуточные праздники
День романтика
Праздник просмотра любимых комедий
Исторические события 13 мая: что интересного происходило
1637 — кардинал Ришелье, опасаясь покушений, приказал закруглить все кинжалы, которые подавались к столу, и создал таким образом столовый нож.
1865 — в Одессе открыт третий в Украине университет — Новороссийский, сегодня — национальный университет имени Мечникова.
1913 — в Петербурге совершил первый полет первый в мире 4-моторный самолет «Русский витязь».
1927 — основан киевский футбольный клуб «Динамо».
1975 — Киевское «Динамо» впервые выиграло Кубок кубков Европы по футболу, победив со счетом 3: 0 венгерский клуб «Ференцварош».
1992 — американские космонавты находились в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос вышли сразу три космонавта.
1995 — англичанка Элисон Харгривз первая из женщин взошла на Эверест в одиночку и без использования кислорода.
13 мая — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 13 мая: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
Имена для девочек по православному календарю 13 мая не упоминаются.
13 мая — День рождения знаменитостей
1849 — украинский писатель Панас Мирный (Рудченко).
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1950 — британский певец и музыкант Питер Гэбриэл.
1950 — американский певец Стиви Уандер.
1971 — украинская телеведущая Анна Безулик.
1979 — украинский футболист Вячеслав Шевчук.
1986 — норвежский певец и музыкант, победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак.
Народные приметы 13 мая
В народном календаре 13 мая — Яков теплый. Считалось, что в этот день прекращалось сватовства и начиналось приготовления к свадьбам. Свататься в мае было запрещено, ведь, по приметам, жизни у супругов не будет, молодожены будут всю жизнь «маяться».
Также 13 мая запрещено отправляться в путь, потому что люди были убеждены, что в пути их могут постигнуть весенние болезни. Чтобы этого не случилось, перед путешествием нужно было обязательно искупаться в водоеме.
Народные приметы 13 мая:
- Много сока течет из березы — летом будет много дождей.
- Ясный восход солнца — лето будет сухим и теплым.
- Звезды спрятались 13 мая — к дождю.
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