Ученые решили дать имя древней женщине и назвали ее Кальпеей

В целом работа над созданием ее внешности заняла почти полгода.

Археологи обнаружили череп женщины, которая умерла в возрасте от 30 до 40 лет около 5400 года до нашей эры, еще в 1996 году. Все это время экспонат находился в Национальном музее Гибралтара и, наконец, ученые решили исследовать череп с помощью самых современных технологий, пишет издание Вокруг света.

Специалистам удалось воссоздать облик женщины, которая жила 7,5 тысяч лет назад.

Благодаря анализу ДНК было выяснено, что женщина была темноволосой и темноглазой. А ее черты особо не отличаются от черт современных людей.

Судя по всему, женщина жила на территории современной Турции.

Специалисты назвали свою «подопечную» Кальпеей. Над созданием ее внешности они трудились практически шесть месяцев. Кальпея получила настоящие человеческие волосы.

Как мы писали ранее, израильские палеонтологи Еврейского университета впервые смогли реконструировать лицо древнего человека, пользуясь данными о метилировании ДНК.

Ученые заметили 56 анатомических особенностей, по которым древние люди отличались от современных, 34 из них принадлежат к костям черепа.

Ученые предполагают, что кости древнего человека были шире, чем у Homo sapiens. Также предполагается, что у него была более длинная зубная дуга. По словам исследователей, указанные древние люди имели длинное лицо и широкий таз, что подчеркивает их сходство с неандертальцами.

Анатомию древних людей удалось получить из примеров активности различных генов. Ученые выяснили картину метилирования ДНК, об этом свидетельствуют — метильные группы, присоединенные к специфическим участкам нуклеиновой цепочки.

Данные метильные группы — это эпигенетические факторы, которые модифицируют активность генов, при этом, не изменяя нуклеотидную последовательность.

Отметим, впервые окаменелости древнего человека ­– денисовца – нашли в Денисовой пещере на Алтае. Недавно стало известно, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между собой и обзаводиться совместным потомством.

Как сообщала Politeka, ученые поймали акулу-ровесницу Шекспира: самая старая на планете, фото гиганта.

Напомним, ученые нашли спрятанную часть Земли возрастом четыре млрд лет: тайна раскрыта.

Также Politeka писала об уникальном объекте обнаружили в космосе: «размером с Солнце», раскрыты подробности