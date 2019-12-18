По прогнозам Павла Глобы время перемен настанет для избранных знаков Зодиака уже в год Белой Крысы

Знаменитый астролог Павел Глоба сделал прогноз для представителей зодиакального круга, в котором определил трех счастливчиков, чья жизнь кардинально изменится в 2020 году.

Тельцы

Представители этого знака Зодиака смогут почувствовать, как их переполняет новая энергия, которая буквально будет бить через край. Она поможет Тельцам добиться успеха в разных сферах жизни: от карьерных взлетов до побед на любовном фронте.

Кроме того, любые задачи, которые будут стоять перед ними, они смогут решить без трудностей. Им предоставится возможность совершить прорыв в карьере и начать новое успешное дело. В января для этого знака Зодиака наступит идеальная пора для того, чтобы провести серьезный разговор с начальством или же близкими людьми.

Девы

Водоворот событий подхватит Дев буквально с первых месяцов нового года. Январь будет наполнен всевозможными переломными событиями, а также представители этого знака Зодиака постоянно будут на виду.

Дев в 2020 году ожидают новые знакомства, которые будут весьма полезны для них и перевернут жизнь этого знака с ног на голову. Невзирая на радость и удачу, которые ожидают их в 2020 году, есть большая вероятность нарваться на серьезный конфликт, который может подпортить репутацию Девам.

Скорпионы

Первые месяцы 2020 года подарят Скорпионам мешок со смелостью, самоуверенностью и решимостью. Именно это время подходит для того, чтобы доказать свои лучшие качества на работе. Благодаря этому могут появится весьма прибыльные предложения по работе.

Астролог советует в этот период избавиться от отношений, не приносящих радость, и не терпеть ничего, что противоречит вашим взглядам.

Кроме того, в 2020 году представителей этого знака Зодиака ждет удачное время для начала нового этапа в личной жизни.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.