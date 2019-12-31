Существует множество пророчеств Нострадамуса, которые пытаются расшифровать эксперты, одно из них касается Третьей мировой

Нострадамус был знаменитым французским фармацевтом и алхимиком, который более известен своими пророчествами о будущем мира.

Кроме того, что он происходил из очень бедной семьи, о его прошлом практически ничего неизвестно. Ко всему прочему, он был медиком короля Карла IX Валуа. Добившись признания как врач, он занимался и составлением гороскопов.

В 1555 году вышел в свет самый главный труд предсказателя под названием книга «Столетия». Она была написана рифмованными четверостишиями - катренами. В них Нострадамус зашифровал множество предсказаний о грядущих событиях в истории человечества.

Он писал достаточно иносказательно, поэтому многие предсказания невозможно истолковать однозначно, но эксперты продолжают пытаться это сделать.

Недавно было расшифровано одно из его предсказаний. Оно касается Третьей мировой. Согласно прогнозу французского предсказателя вскоре на Земле вспыхнет глобальный конфликт, который может вызвать близко прошедшая от планеты комета или астероид.

В первые годы противостояния стран, большую часть Европы должен захватить армия китайско-восточного альянса.

Также ранее сообщалось, что согласно предсказанию масона Альберта Пайка, новый глобальный конфликт должен будет вспыхнуть на Ближнем Востоке. Главными участниками противостояния будут христиане и приверженцы ислама. В результате боевых действий установится новый мировой порядок. Какой именно масон не уточнял.

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