Команда экстремалов решила удивить публику головокружительным трюком на воде
Как передает Politeka.net, на YouTube-канале "Свой в доску" 20 декабря опубликовали новый ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Мы покажем вам один солнечный день нашей команды в вейкпарке Stav 14 Wakepark. А так же эксперимент: можно ли прыгнуть на вейке через аквабайк? Солнечная погода, яркие эмоции и заряд адреналина на весь день уже ждет вас!", - говорится в подписи под видео.
Стоит отметить, вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом. С каждым днем все больше людей интересуются этим видом экстремального развлечения.
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"Наверно, никто в Украине такого не делал, как мы сегодня... - говорит один из участников трюка. - Вы увидите, как мы "раздали"... Андрюха "навалил" нам экшена на скутере... В общем мы остались довольны".
"С сегодняшнего дня положено начало серии экшн-съемок по развитию нечеловеческих возможностей", - рассказал о событии другой экстремал.
Ранее мы сообщали, эксперты "Свой в доску" рассказали о плюсах и минусах катерного вейкбординга.
Новичкам стоит опасаться высоких скоростей. Оптимальная скорость катера составляет 30 км/час. Также среди минусов, стоимость развлечения. За 1 минуту такого удовольствия с вас попросят порядка 60 гривен.
Плюсы катерного вейкбординга
- Полная свобода. Когда катаешься – делаешь, что хочешь.
- Умеешь делать трюки на катере – значит сможешь на кольце и на реверсе.
- Девочкам нравятся больше катерщики.
Напомним, по словам профессионального райдера Виктора Бегунова, с 5 лет он уже занимался лыжами. Его к этому подтолкнули родители и до вейкборда он уже был профессиональным лыжником. А в 2007 году Виктор решил попробовать себя в вейкборде. Сначала у него было 3 тренера, затем парень решил заниматься сам.
Напомним, эксперт «Свой в доску» Андрей Деревенский рассказал, как стать на вейкборд: простые правила.
Также мы писали, эксперты «Свой в доску» рассказали о плюсах доски X WAKE PROTON для вейкбординга.
Еще Рoliteka сообщала, эксперты «Свой в доску» рассказали о плюсах и минусах катерного вейкбординга: «полная свобода»