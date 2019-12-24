Легендарная ясновидящая Ванга предсказала тяжелый год многим странам мира

Многие предскахания Ванги сбылись, есть и те, которые оказались ложными.

В 2012 году в изданием Washington Post, обнаружило, что многие предсказания, приписываемые мистику, на самом деле берут свое начало в вирусных российских публикациях в социальных сетях. Достоверной письменной версии предсказаний прорицательницы Ванги просто нет.

Но тем не менее в изданиях продолжают появляться новые предсказания прорицательницы. Одно из иностранных изданий опубликовало пророчество Ванги на 2020 год.

Так, стало известно, что перед смертью она сделала несколько пророчеств, которые касались судьбы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Путину она предсказала покушение на жизнь президента, которое поступит от человека, который работает в Кремле.

Что же касается Трампа, то на него ждет опухоль мозга, которая может сделать президента США глухим или же убьет его.

Кроме того, она считала, что Европа попадет в руки мусумальнам, но стоит отметить об этом Ванга говорила и раньше только сроки были совершенно другими.

По ее прогнозам мусульманские экстремисты должны выпустить яд, который заберет множество жизней.

Многие последователи Ванги убеждены, что 85% ее пророчиств сбылось они также указывают на исследования, проведенные бывшим директором Болгарского института суггестологии профессором Георгием Лозановым, который и назвал такую цифру.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.