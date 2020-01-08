Всплыло старое пророчество православного старца протоиерея Владислава Шумова, предсказавшего тяжелое время в РФ

Существует множество пророчеств о конце света, а также о том, что станет причиной начала глобальных событий в мире, которые могут привести к Третьей мировой.

Недавно в сети вспомнили древние пророчества о будущих бедах в Российской Федерации, которые могут привести к глобальным последствиям и гибели миллионов людей.

Протоиерей Владислав Шумов был настоятелем Успенского храма в д. Обухово Московской епархии, Солнечногорского благочиния. Старец Владислав обладал даром прозорливости.

Пророчества, приписываемые Владиславу Шумову, впервые появились в книге Александра Алексеевича Смирнова «Пророческая сила Библии или сказания последних дней» (VII глава: «Последние десятилетия в пророчествах», 2010). Текст пророчеств попал в руки составителю книги в виде набранного на компьютере листа формата А4 в 2005 году от паломницы из Почаева.

Множество его пророчеств касаются событий, которые должны вспыхнуть на территории Российской Федерации. Так, старец предсказал, что в будущем воды Индийского океана выйдут из берегов и затопят часть юга Китая. После этого, Китай двинется в сторону России для увеличение собственных территорий.

Россия должна будет искать союзников, объединившись с ними они смогут выстоять, но китайцы все равно вернутся снова.

В этом случае начнется полноценная война, захватчики частично оккупируют Россию.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.