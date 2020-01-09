В сети собрали подборку наиболее странных новостей, которые покорили пользователей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на новый выпуск на YouTube-канале Big Bang News (чтобы посмотреть ролик, докролльте до конца).

Эликсир бессмертия: ученые из Нидерландов провели удачный эксперимент

«Новое исследование экспертов говорят о том, что в скором времени может появиться идеальное средство, которое осуществит мечту людей о вечной жизни. Группа ученых из Нидерландов сообщила, что в ближайшее время человечеству станет под силу обращать процессы старения вспять, тем самым, продлевая жизнь на неограниченное время. Эксперимент по поиску рецепта бессмертия длился на протяжении одного года, а всем добровольцам давали специальный препарат, состоящий из группы специальных средств», - отметила ведущая Оля.

Девушка также рассказала, что благодаря препарату, добровольцы смогли омолодить свои организмы.

«Благодаря приему экспериментального препарата, специалисты выяснили, что большинство добровольцев смогли омолодить организм на два-три года, что также стало заметно и на внешности пациентов. В данном исследовании приняло участие всего десять человек, поэтому ученые не торопятся объявлять о революционном препарате, а планируют повторить эксперимент на другой группе добровольцев. Если данный результат повторится, то это может стать настоящим прорывом в области поиска рецептов от смерти», - подчеркнула она.

Эксперт по НЛО рассказал, что инопланетяне живут среди нас

«Для большинства людей ответ будет отрицательным, однако довольно необычно, когда военные и чиновники становятся на сторону сторонников существования внеземных цивилизаций, и делают подобные заявления. Джеймс Гул является экспертом по НЛО и бывшим чиновником, поэтому к его слова отнеслись довольно серьезно. Американец уверен, что пришельцы давно научились принимать облик людей и жить среди нас. Таким образом, они могут спокойно изучать наш мир, но не привлекать внимание к себе», - подчеркнула ведущая.

Девушка также процитировала обращение Куна, который просит всех землян присмотреться к своему окружению.

«Он также обратился ко всем людям и призвал их тщательно изучать свое окружение. В особенности - смотреть на своих друзей и близких, которые могут являться вовсе не людьми. Всего же в человеческом обществе, по словам Куна, может проживать более пяти миллионов внеземных существ, и популяция пришельцев постоянно увеличивается. Стоит отметить, что он не привел никаких реальных доказательств своих слов», - рассказала она.

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