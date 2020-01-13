В сети появились пророчества о будущих событиях, которые должны всколыхнуть Российскую Федерацию

Вольф Мессинг являлся легендарным эстрадным артистом, который выступал как менталист, предсказывал будущее и мог читать мысли любого человека, который находился в зале.

Его жизнь окружена всевозможными слухами и домыслами, это также касается и предсказаний, которые он делал при жизни.

Артист относился к своим способностям осторожно и никогда не называл их чудесными силами, скорее он считал их "новой научной возможностью", которой могут обладать и другие люди. Известно, что Вольф Мессинг сотрудничал с учеными "Института мозга", врачами, физиологами, психологами и психиатрами, таким образом он пытался понять откуда взялись его способности.

Как бы он не пытался объяснить свои способности, но есть ряд сбывшихся предсказаний, которые были озвучены Мессингом. Он предсказал начало и конец Второй мировой, смерть Сталина, катастрофы с некоторыми самолетами и поездами и многое другое.

Недавно всплыли его пророчества о будущем Российской Федерации в 2020 году. По мнению менталиста 2020 год станет настоящим испытанием для россиян. Согласно его прогнозу в начале текущего года усложнится экономическая ситуация в РФ. Исправить ситуацию смогут лишь новые реформы, если этого не сделать ситуацию невозможно будет исправить.

Также Мессинг предрек, что в 2020 году произойдут природные катаклизмы – например, разливы рек и пожары. Напомним, расшифровано древнее пророчество майя, конец человечества близко.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что легендарный монах напророчил появление необычной расы, названа дата.