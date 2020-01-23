В сети всплыли пророчества известных предсказателей о событиях в 2020 году

В мире существует множество прогнозов о конце света, а также будущем всего человечества. Недавно всплыли несколько предсказаний о будущем мира.

Американский астролог и экстрасенс Джейн Диксон добилась большой известности на родине благодаря своей астрологической колонке в одной из газет. В свое время она в подробностях предсказала убийство президента Кеннеди, с тех пор и стала популярной и востребованой предсказательницей.

Она утверждала, что именно в 2020 году наступит конец света. По ее прогнозу на Землю явится Иисус Христос, чтобы расправиться с "неверующими и разгромить мир для нового начала".

В то же самое время, канадский писатель Джефф Райман, который работает в жанре научной фантастики в своем нашумевшем романе "Воздух" прогнозировал, что в 2020 году человеческий мозг будет подключен к Сети.

В какой-то степени предсказание практически сбылось, ведь Илон Маск вместе с компанией Neuralink планируют заняться разработкой имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Они не раз заявляли, что начнут тестировать импланты в 2020 году.

В то же самое время, Ванга на 2020 год прогнозировала вспышку какой-то уже забытой болезни. Конкретно с каким недугом людям придется иметь дело, она не указывала. Специалисты предполагают, что болезнь может оказаться следствием повышенной солнечной активности.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.