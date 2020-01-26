Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала практически все, чем ее щедро наградила природа

На новых кадрах девушка прихвастнула отдыхом на одном из лучших курортов мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Аллы Михайловны.

На новых фото в личном микро-блоге модели она позирует в совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне цвета купальнике - стоит отметить, что Алла при этом, подогнув коленки, немного расставила ноги и кокетливо улыбнулась прямо в объектив камеры.

Позировала дочь политика Добкина сидя на почти что белоснежном песке, на ней была стильная солнцезащита, также на теле модели видны татуировки - в частности на ноге.

Алла Добкина на снимке позирует со всем, похоже, что удовольствием, а фолловеры украинской знаменитости всячески нахваливают ее подтянутое тело и чувство стиля.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина позировала во весь рост в профиль. При этом она приспустила с плеча шикарное черно-красное платье. Образ Добкина дополнила сапогами или берцами черного цвета и распущенными волосами. Фото получилось очень пикантным и жарким.

"Вчерашний пост зацепил многих..буду продолжать писать свои мысли. Скоро на отдых, времени будем много свободного", - написала Алла под фото.

Пользователи сети оставили несколько комментариев, в которых хвалили красоту девушки.

Напомним также, что Алла позировала в откровенном платье с открытой спиной. Девушка приспустила наряд с плеч, прикрыв грудь руками. В результате вырез на спине дошел до пятой точки девушки.

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