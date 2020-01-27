Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила впечатляющим декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на личную страницу в Instagram звезды.

На новом фото она позирует близко к камере, засветив мокрые «мячики» на камеру и держа между ними духи в виде туфельки. Она надела парик светло-каштановых волос с челкой. Яркий макияж дополняет образ.

«А может челку? 😈», – спросила она у поклонников в сети, добавив уже в комментариях: «я думаю заказать накладку из настоящих волос или подстричь».

Влажное фото покорило пользователей сети, и новый пост звезды инстаграма собрал за два часа почти 10 тысяч отметок «мне нравится», и сотни комментариев.

Под снимком поклонники и хейтеры инста-модели не забыли высказаться о ее откровенном кажде и внешности.

«Тебе очень идёт челка очень милая с ней. Красотка такая.☺️👍😍», «Даа😍 Вам очень идёт чёлка 😌», «Чертовка», «Алёнка просто Супер, красотка, как всегда 👍 😍❤️», «Странно..Без челки почему-то моложе», «Тебе идёт 😍 такая милая сразу», «А мне нравится, как с челкой !!! Красиво 😍», «Кукла барби», «С чёлкой, как совсем другой человек...) Но, очень идёт! Агонь!!!», «Без челки лучше», «Не надо, у тебя брови красивые, не надо их закрывать», «Очень идёт чёлка просто огонь», «Накладную из натуральных закажите», «Шикарная женщина 🔥», «А потом отращивать замучаетесь)) вам и без неё хорошо», «с новым разрезом глаз и новыми губками такая куколка 😍🔥🔥, челка👍, лучше накладку.», – пишут в сети.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян подняла ногу и посветила внушительными прелестями