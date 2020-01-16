Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян из-за выдающихся форм, примерила образ черного ангела

Как передает Politeka.net, инста-модель опубликовала новое фото в соцсети инстаграм.

На фото девушка позирует в обтягивающем черном комбинезоне на высоких каблуках. За спиной Омович черные крылья из ткани. Она, раскинув руки, продемонстировала худую фигуру в облегающем наряде.

«BLACK ANGEL 💔 Те редкие кадры, сделанные не на мой фотик 😍 P.S. У меня вопрос к вам девочки. Кто занимается растяжкой ? Сколько времени нужно, чтобы сесть на шпагат? Месяц, год? Хочу в конце месяца пойти тянуться, а то суставы ноют как у старой бабки. Плюс буду пилить крутые фотки», – написала она в сети.

В комментариях пользователи сети начали писать свои мысли по поводу растяжки:

«Думаю, это индивидуально, гибкость у всех разная) я, например, вообще не пластичная, мне и года не хватит) тоже интересна эта тема, подожду, что люди напишут)», «За месяц, если каждый день делать растяжку», «Ты такая стройная, а это большой плюс в растяжках,при желании сядешь через месяц на шпагат», «За месяц лучше не садиться, есть вероятность травм. А вот за 3-4 мес регулярных занятий спокойно можно».

«Я тоже не пластичная, и не грациозная. все физические нагрузки тяжко даются. Но так хочется побыстрее чтобы эть и все 😂 уже на шпагате», – ответила Омович.

Напомним, что ранее Алена Омович отправилась на примерку свадебного платья и поделилась с поклонниками наиболее подходящими по ее фигуре. Так, Алена сама призналась, она перемерила около 20 платьев, и все же остановилась на том, что себе будет шить. Намек на то, что она в скором времени выходит замуж, взбудоражил ее фанатов: некоторые уже начали расспрашивать, что да как, и поздравлять.

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Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян с трудом удержала свои формы в тесном корсете.

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