Модель и инстадива Алена Омович, которую называют в сети украинской Кардашьян из-за ее впечатляющих форм, изменила внешность

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Модель предстала в коротком сером топе с мультяшным принтом - уткой Дональдом Даком. На одном из кадров, Алена "забыла" надеть штаны, а поэтому возбудила поклонников изгибами в елых стрингах, выпятив "пятую точку". На другом кадре она уже в штанах, но выглядит не менее соблазнительно.

Омович заинтриговала фанатов, объявив, что кое-что поменяла во внешности Что именно, модель пока не сообщает, заставив фолловеров (которых у нее, к слову, больше миллиона) угадывать.

"1 или 2?😈 Образ @loco___brand 💔 Кстати, у меня произошли изменения ) Как думаете какие?😈 Завтра расскажу 🥰 А пока интересны ваши догадки)", - подписала она кадры.

В комментариях присутствуют разные версии: от "выросли уши" до "опять увеличила попу". Тем не менее, большинство все-таки предполагают, что Алена подкорректировала верхнюю губу, сделав ее меньше.

"Изменения произошли в Головном мозге😂 и ти начала себя резать вдоль и поперек👍" - "не переживайте мозг без изменений. Тупой осталась можете спать спокойно и тешить своё самолюбие этим)"

"На лягушку похожа"

"Губы изменились"

"Уши выросли"

"Уменьшили губу😉"

"Такое ощущение что попа стала больше😊"

"Может, нарастила волосы?"

"Разрез глаз😊изменился"

Ранее мы сообщали, Омович покорила сеть свадебными образами. Красотка примерила сразу шесть нарядов и намекнула, что себе свадебное платье будет все же шить. Поклонники Алены даже начали ее поздравлять, правда, модель не подтвердила слухи о скорой свадьбе.

"Вам всё идёт🤗мне больше всего понравилось 2 платье 😊❤️"

"Последнее идеальное 😍😱"

"Нифига себе даже таких замуж берут"

"Ух ты, вас можно поздравить? 😊 Третье супер! 😍"

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