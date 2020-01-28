Модель и инстадива Алена Омович, заслужившая "звание" украинской Кардашьян из-за внушительных форм, снова эпатировала публику жарким образом

Как передает Politeka.net, модель поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала в весьма соблазнительном наряде. Она сидит на полу, широко расставив ноги. Примечательно, что на Алене нет штанов. Итак, на ней вязаный черный свитер, который она приспустила на плечи, засветив немного лишнее: изгибы ее шикарного бюста сразу цепляют взгляд. А также роскошные ботфорты черного цвета. Алена собрала волосы на верх в высокий пучок и сделала броский макияж.

Поклонники модели, которых у нее более миллиона, кинулись восторгаться ее красотой, свежестью и нарядом. К слову, девушка в этом посте рекламировала сапожки.

"Дарю деньги или ботфорты💔 Нужно всего лишь подписаться на ...и лайкнуть пост 🤪", - подписала кадр Омович.

"Просто шикарные ботфорты 😍 не менее шикарна Алена 🙌"

"Ноги 😍"

"Хочу хочу😍😍😍"

"Тебе так идёт эта причёска 👍 Делай её по чаще 😁"

"безумно хочууу❤️❤️❤️❤️❤️"

"Красивая😍Почему люди всякое о тебе говорят"

Ранее мы сообщали, Алена взбудоражила сеть, выставив фото, на котором она предстала в одном лишь бюстгальтере черного цвета. Более того, девушка была слегка влажной, что придало неимоверной пикантности кадры. В руках модель держала флакончик духов в форме туфли, а у нее на голове - парик из каштановых волос с челкой, что несколько непривычно для горячей брюнетки.

Также мы писали, Омович покорила поклонников образом "развратной школьницы". Девушка сняла себя, обложившись фастфудом и взяв в руки джойстик для видеоигр. На ней белый топ, сквозь который просвечивают соски с пирсингом, стринги такого же цвета и гольфы. Во рту модель держит картошку фри.

"Воскресное настроение🍟 Что для Вас идеальный выходной? Для меня это отключить телефон, заказать вредной еды и валяться тюленями с любимым под фильмы...", - поделилась Алена в соцсети.

Напомним, украинская Кардашьян в обтягивающих лосинах ошарашила жаркими позами: "Сногсшибательно, кайф"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян сняла штаны и выгнула спинку ради пикантных кадров