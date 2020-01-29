41-летняя украинская певица Оля Полякова без тени смущения показала, как она выглядит без одежды

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в микроблоге в Инстаграм кадрами, на которіх она предстала в одном лишь бикини черного цвета. Красотка в солнцезащитных очках покрутилась перед камерами и предложила поклонникам выбрать лучшее фото.

Так, она позировала у бассейна в тени пальм. На одном из кадров Олю засняли сбоку, она запрокинула голову назад, а на ее лице играла счастливая улыбка. Девушка вскружила голову изящными изгибами бедер и талии, а от упругих "мячиков" невозможно отвести взгляд. На другом кадре Оля встала на цыпочки, удлиняя еще больше и без того идеальные стройные ножки. Опять же артистка посветила роскошным бюстом и пленила невероятно соблазнительными округлостями.

"1 или 2? Фото by @mashapolyakova", - подписала снимки певица.

Поклонники Поляковой засыпали ее комплиментами: артистка знает, как вскружить голову фанатам.

"Оленька, вы царица Богинь!!!!"

"2 і 1 бомба"

"Оба!🔥"

"ооомаайгаат💦🤤 какая роскошная!!👏🏻"

"А как выбрать? Никак! 😍"

"Обожаю ваши ноги! У моей дочки красивые стройные ноги, так я ее называю Оля Полякова)))"

"1 очень крутая❤️"

"Ну нереальная👍❤️"

"1. Фигура просто мечта 😍"

Ранее мы сообщали, российский певец Филипп Киркоров обескуражил публику жаркими кадрами с Олей Поляковой. Оказалось, звезды случайно встретились на выступлении Цирка дю Солей, куда оба пришли с детьми. Киркоров прохаживался перед мероприятием и записывал "сториз" на телефон, когда нечаянно наткнулся на Олю - пройти мимо артист не смог. Они обнимались, улыбались, радовались жизни и были явно в восторге от встречи.

На одном из кадров Киркоров "пририсовал" сердечки, вызвав у поклонников подозрения. "Невеста что ли": спрашивали у него в комментариях.

"Дети счастливы... и мы всем желаем счастья, хорошего настроения и любви. Любите друг друга, жизнь прекрасна!", - говорит в кадре Филипп.

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию