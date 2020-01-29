Известный астролог и алхимик Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, более известный под псевдонимом Парацельс предсказал миру конец света

Обычно, когда речь заходит о Парацельсе, его вспоминают как знаменитого врача и естествоиспытателя. Однако современники знали Филиппа Теофаста Ауреола Бомбаста фон Гогенгейма – таково было его настоящее имя – еще и как алхимика и астролога, оставившего немало предсказаний.



Его последние пророчества касаются будущий катастрофы, которая призведет к концу света. Он считал, что в XXII веке вспыхнет самая кровавая мировая война в истории человечества. По его прогнозам придет война с Востока. Кроме того, мир всколыхнут катаклизмы, которые погубят миллионы человеческих жизней.

"Восток взбунтуется против Запада. Тысячи огненных стрел взметнутся в небо с восточных территорий, упав на землю, они породят столбы огня, которые будут сжигать все на своем пути", - писал пророк в своих трактатах.

Он также предсказывал, что в этой войне будет использовано жуткое оружие, которое уничтожит треть человечества. Тела людей покроют язвы, а в земле утворятся большие воронки.

Также ранее сообщалось, что Энжен Финк являлся латышским и советским прорицателем. Его предсказания судеб известных людей принесли ему нетленную славу и неплохой доход.

Часто он делал предсказания о будущем России. Финк предсказывал, что в будущем РФ развалится, как карточный домик, "последние границы" страны пройдут вокруг Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга прим.ред.) и Беларуси.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.