Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", позировала в откровенном наряде

Артистка решила вспомнить свой сказочный отдых на Бали и похвасталась фото в пляжном наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

На новом опубликованном Славой снимке она предстала перед фанами в темной накидке по типу парэо, а также темных трусиках, вероятно, из комплекта купальника и стильной солнцезащите также темного цвета.

Волосы свои знаменитость распустила и позировала, скорее всего, на пляже. Помимо прочего, артистка сверкнула подкачанными ножками на фото:

«Хочу на Бали 😂где мой дельтаплан?😂...», - с юмором подписла свой кадр Слава.

Пользователи активно комментируют снимок знаменитости:

"просто Вау"

"Крутая"

"Посредственно"

"Офи*енная"

Ранее мы сообщали, что Каминская похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.

«Первый раз на моря заграничные я попала в 20 лет ))) Это были съёмки одного проекта , которые проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 и это были незабываемые эмоции ❤️ Сказать , что я офигела - ничего не сказать 😂🎄До этого летние каникулы проходили на пляжах Мариуполя , а зимние на пляжах Одессы 😂

Хотя в этом тоже была своя романтика🤣 Но сверстники утверждали , что я не видела жизни 🤣 и рассказывали про пляжи Египта и Турции , манго , бананы, папайю, маракуйю, ананасы ( все , кроме бананов видела только на картинках )😢🥺🤪 Не знаю , правильно ли я делаю , что пытаюсь с мелкими учить географию по штампам в паспорте, но мне кажется , что так веселее и более познавательнее 🤣 А ещё гештальт закрываю заодно 🤣», – пишет Слава, раскрыв таким образом цель поездки.

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