Февраль 2020 года принесет немало сюрпризов каждому из знаков Зодиака

Каким именно будет этот месяц для зодиакальной дюжины, рассказал известный астролог Павел Глоба, передает Politeka.

Овен

Для Овнов февраль станет идеальным периодом для работы, полезных дел и поиска новых увлечений. В этом месяце им не помешает заняться своим здоровьем и выработать полезную привычку: начать бегать, пойти на йогу, делать растяжку. Астролог не рекомендует игнорировать мысли о самочувствии, поскольку от него зависит настроение и удача для этого знака. В целом февраль подарит Овнам много добра и сделает их более внимательным к мелочам.

Телец

Для Тельцов первая половина февраля станет очень важной в плане денег, успеха и финансовой удачи. В этот период можно продавать или покупать недвижимость, делать ремонт в доме или хотя бы перестановку мебели. Не исключено, что Тельцы узнают чей-то очень важный секрет, и им придется хранить его ото всех.

В феврале Тельцам очень важно поддерживать свое эмоциональное здоровье и хорошее настроение, а в конце месяца – самое время для дел сердечных. Людям, у которых есть отношения, следует проявить внимание к партнеру, а одиноким – флиртовать и ходить на свидания.

Близнецы

Для Близнецов февраль – время работы и денег. Во второй половине месяца удачными будут покупки, заключенные важные сделки, смена работы или решение юридических проблем.

С первых дней февраля у представителей этого знака будет благоприятное время для появления новых связей и новых полезных контактов. Повысится потребность в общении, появится тяга к учебе и получению новых знаний и навыков, поэтому следует максимально использовать этот период для профессионального образования.

Рак

Для Рака февраль – время активизироваться в деловой сфере и сфере общения. Новые знакомства, которые принесет этот месяц, будут полезны в работе, любви и бизнесе. Более того, они могут встретить человека, который будет для них очень важен и близок по духу. Также Глоба подчеркивает, что звезды улучшат память Раков, поэтому им гораздо легче будет выполнять важные задания, готовиться к экзаменам, получать новые знания.

Не следует забывать про близких и домашние задания. В конце февраля самое время заняться покупками, сменить обстановку или имидж, развлечься с друзьями или любимым человеком.

Лев

Для этого знака февраль станет очень энергозатратным месяцем. У них будет постоянно меняться настроение, а удача окажется непостоянной. Такая непредсказуемость грозит негативно отразиться на делах, поэтому Львам придется придется быстро восстанавливать энергию и силы. В этом месяце им следует больше отдыхать и не перенапрягать себя.

Ближе к концу месяца появится сильное стремление рисковать, а также попытать удачу в азартных играх. Вместе с тем придет новая мотивация, энтузиазм, желание искать нечто новое в своей жизни.

Не исключено, что у Львов появится новая цель, они узнают что-то весьма интересное о жизни и мире. Также февраль принесет им вдохновение, поскольку активизируются планеты, отвечающие за эмоции и желания.

Дева

Для Дев февраль – месяц, когда они смогут преуспеть в работе и наладить здоровье, либо же наведут порядок в семейной жизни и отношениях. По мнению Глобы, они могут успеть по всем направлениям, однако для этого придется набраться смелости и терпения, проявить порядочность и честность по отношению к окружающим.

Планеты в феврале повысят трудолюбие Дев. У них без проблем получится обойти стороной ссоры и конфликты, подав пример окружающим. Еще один момент: в феврале у этого знака будет очень сильно развита эмпатия, что может быть как полезно, так и опасно.

Весы

В феврале планеты существенно усилят биополе Весов, подарив им дополнительные жизненные силы и удачу, а также помогут найти любовь, заставят заботиться о себе и окружающих. Это хорошее время для совместных поездок, и разговоров по душам. Астролог рекомендует заводить новые знакомства с представителями противоположного пола, что поможет повысить уверенность в себе.

На работе все будет стабильно, без потрясений, поэтому можно доделывать все в привычном режиме.

Скорпион

В плане настроения начало февраля будет для Скорпионов беспокойным и нестабильным. А вот к концу месяца их разум станет боле открытым. Некоторые из них смогут найти истинное предназначение в жизни, обойти стороной опасности и неприятности. Февраль – лучшее время для свадьбы или ее планирования на будущее.

Также в этом месяце полезно знакомиться, ходить на свидания, признаваться в любви. Выходные лучше проводить с любимыми в приятной обстановке. Да и весь месяц для Скорпионов – это период романтики и сближения.

Стрелец

Для представителей этого знака февраль – начало удивительно положительного периода, когда можно изменить свою судьбу. Очень важно прислушиваться к мнению друзей и родственников и не ссориться.

В этом месяце Стрельцам лучше воздержаться от дорогих покупок, смены работы и риска. Если же без этого никак, стоит наперед продумать все возможные последствия. Ближе к концу месяца Стрельцам удастся поставить перед собой новые цели, а из старых ошибок сделать полезные выводы.

Козерог

Февраль для Козерогов – время, когда им будет непросто сконцентрироваться на финансовых и рабочих делах. Они помогут сохранить авторитет, удачу и добиться наилучших результатов. Многим представителям этого знака придется работать в команде для решения проблем.

У Козерогов появятся новые стремления, возрастут интеллектуальные способности, улучшится сообразительность. Больше всего повезет представителям творческих профессий и тем, чья деятельность связана с цифрами.

Последний месяц зимы – период, когда Козерогам придется бороться со стереотипами, а к трудностям относиться с иронией и юмором.

Водолей

Февраль для Водолеев – период, когда им для счастья придется от чего-то отказаться, а также избавиться от плохих мыслей о будущем. Главное задание этого месяца – настроиться на позитив.

В последний месяц зимы люди этого знака успешно отобьются от недоброжелателей и смогут заняться своими делами. Февраль идеален для смены обстановки, путешествий, активного отдыха, смены имиджа. Также конец зимы для Водолеев отметится появлением новой мотивации, что хорошо скажется на бизнесе и работе.

Рыбы

В феврале удача будет сопутствовать Рыбам в решении финансовых вопросов. Астролог не советует тратить деньги на бесполезные вещи. Вполне вероятно, что в начале месяца Рыбы могут почувствовать небольшой спад энергии, однако к концу первой недели ситуация изменится на противоположную.

Февраль станет для Рыб месяцем, когда они смогут осуществить самые амбициозные планы.

В отношениях с людьми им не помешает усмирить свое недовольство и меньше обращать внимание на оценки окружающих. Успех придет к тем, кто способен на компромиссы.

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