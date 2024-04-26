Душа - як храм, з очима древніх фресок.

Все бачить. Все мовчить. Все далі понесе.

Ліна Костенко.

Море огня, горя и крови заполонило нашу страну – и нет у людей надежды на окончание этой российской агрессии.

Воля украинского народа стремится к единственной цели: освободить украинскую землю от российских оккупантов. Когда то Марк Тулий Цицерон сказал, что «добропорядочность заключается в защите людей». В. Зеленский в своей предвыборной программе обещал обеспечить подлинное народовластие, реальное участие людей в управлении государством, контроль за исполнительной властью, свободу слова, подлинную гласность.

Идут годы, в стране война, закончились полномочия у депутатов и с 20 мая 2024 г. у президента. Ну и где всё это? После пяти лет умственного разврата, пустых обещаний нечего запомнить, кроме войны, горя, страха, смерти, скитаний, когда под угрозой существования страна и украинский народ.

Посмотрите на этих Савлов «Слуг народа», пана Ермака, который руководит страной, на этих пяти или сколько там их, менеджеров, которые правят страной. Выстроили для себя стену золотую, а то, что народ бедствует, живёт в страхе, да ещё оплачивает придуманные гетьманцевыми штрафы, непосильные налоги, тарифы власть закрывает глаза. А президент делает паузу… ожидая аплодисментов.

Только память не стряхнуть, как ртуть в термометре. Чем это всё закончится? Почему отдали страну безумцам, себялюбцам, расточителям, циникам, певцам слепого наслаждения, которые играют с огнём, что обжигает украинский народ. Клиническое наблюдение подсказывает народу, что страной правят менеджеры президента слабые, равнодушные и лукавые.

Возникает вопрос? Чего в них больше – грима то ли фальши.

Сейчас надо спасать страну.

Во время войны требуется сильное военно-политическое руководство страны с президентом. Они должны предвидеть будущее, найти выход, если положение страны становится опасным, и своевременно принимать правильное решение.

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести.

Л.Костенко.

Журналист Павел Ильюша