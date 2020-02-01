Бывшая солистка группы ВИА-Гра Татьяна Котова засветила роскошное тело в платье, которое решила задрать до неприличия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, певица рассказывает о местах, в которых сумела побывать во время своих путешествий.

«Заметили, как Инстаграм превратился в двигатель туризма? И я даже знаю места, куда пускают для фото только за деньги, а большинство отелей и кафе за границей ориентированны исключительно на инста-карточки, чтобы привлечь посетителей своим интерьером, подачей, бассейнами и тд. Я конечно стараюсь путешествовать без фанатизма и больше наслаждаться моментом, а не гоняться за снимками в популярных у блогеров локациях», - отметила она.

В то же время Котова рассказала, что у нее «есть к чему стремится», поскольку она побывала не во всех туристических достопримечательностях. Все это она сопровождала снимком в платье, которое элегантно задрала и показала всем роскошные ноги.

Как сообщалось ранее, певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото, где она позирует в юбке

На снимке Татьяна показывает себя в черной блузке и белой юбке. Образ дополнила Котова большими серьгами. Волосы решила певица не завязывать в хвост, а распустила и взялась руками, придавая им объем. Татьяна в этот раз сидела на стульчике за столом на прощадке. На фоне можно увидеть мощеную брусчаткой улицу.

"Ничто не сделает нас счастливым, пока мы сами этого не захотим. Никакой человек не принесет нам счастья, пока мы не решим быть счастливым. Счастье не приходит само. Оно может только исходить от нас", - написала Котова под снимком.

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