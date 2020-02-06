Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической и естественным видом в одном черном топе. К слову, подобные видео от Анны в последнее время стали редкостью, поскольку несколько недель звезда активно занималась своим новым увлечением, всячески хвастаясь в Инста-Стори образами в разных спортивных костюмах.

На новых же фото певица решила показать себя с легким макияжем на лице, с акцентом на естественный вид и в лифчике без бретелей. Из-за ракурса можно сделать вывод, что певица намеренно показывала не только новый макияж, но еще и довольно пышные формы.

Стоит отметить, днем ранее Анна рассказала, почему она наконец-то задумалась о проблемах со здоровьем из-за постоянного чтения по ночам.

При этом звезда выставила в Инстаграм небольшой кадр с концерта, позируя в ярко-розовом костюме с множеством украшений. Примечательно, что сам кадр не имел отношения к подписи под новым постом.

«Вчера укладываю малыша, и пока он час засыпал, я под подушкой - в телефоне. Поняла, что это самая вредная привычка и штука - висеть в телефоне перед сном. Я запрещаю себе это делать! И когда забываю, то перечитываю это👇🏼 Сохраняй себе ❤ .

Почему нужно отказаться от телефона перед сном 📱🌑

Первое, и самое главное, - тяжелое пробуждение с утра. Использование смартфона перед сном = уменьшение времени на сон и нагрузка на центральную нервную систему, а это основные факторы, которые затрудняют пробуждение», – пишет Анна, рассказывая и далее о целом списке пагубного воздействия на организм смартфонами.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом