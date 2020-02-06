Артист зарабатывает тем, что раздевается, но в этот раз его выходка в публичном месте - просто огорошила зрителя

Муж российской певицы Наташи Королевой Тарзан показал в какой прекрасной физической форме он пребывает сейчас, раздевшись на съемках одного из шоу

Фото полуголого Сергея Глушко с его сториз гуляет по сети, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram артиста.

На кадрах Тарзан стоит на сцене в окружении известных экс-КВН-щиков команды "Союз", которые сейчас ведут свое юмористическое шоу на одном из российских телеканалов, раздетый до пояса. Публика искупала артиста в овациях и "надеялась", видимо, что тот снимет и штаны, дергая за них и якобы намереваясь снять. Однако Тарзан публику немного одурачил и лишь сделал вид, что снял низ своего наряда.

Видео было снято из-за кулис съемок или концерта, на кадрах также не отчетливо, но видно, как голосистая экс-КВНщица Елена Гущина очень засмущалась, увидев раздевающегося Тарзана.

Комментировать публикацию, так как она со сториз подписчики Тарзана были лишены возможности, однако ранее его поклонники неоднократно отмечали, что артисту "есть, чем похвастаться" в плане красоты своего тела.

Отметим, что Сергею Глушко 49 лет, но он до сих пор принимает участие в эротических шоу. Благодаря браку с Наташей Королевой он стал очень известным и сегодня на шоу с его именем приходят сотни людей. Как известно, Глушко гордится своей внешностью, поэтому регулярно публикует откровенные снимки в своем блоге.

Кстати, общему сыну Королевой и Тарзану уже исполнилось 17 лет. Он занимается музыкой и уже успел прославиться благодаря отношениям с участницей Дом-2, которая старше его на несколько лет.

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