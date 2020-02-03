Российская певица Наташа Королева рассказала о новом концертном туре

Видео-анонс артистка разместила в своем Инстаграм, сообщает Politeka. По словам Королевой, она открывает свой 30-й концертный сезон программой в Санкт-Петербурге. Там она выступит с программой «Ягодка на Бис».

«В программу я добавила много интересных номеров, будут гости, а самое главное хорошие и любимые вами песни и зажигательное настроение!», - написала артистка.

Видео она записала, использовав маску Инстаграмма с ягодками. Фолловеры звезды однако рассмотрели под маской изменившуюся форму губ певицы. Они стали массово писать в комментариях, что Наташе шли ее натуральные губы.

«Ужасные губы сделала», «Че за мода губы дуть.... Фуууу», «У тебя были свои шикарные губы, а теперь уродство», «Как жутко губы накачали, какой хорошенький ротик был, а сейчас еще один пупс в строю тусни», «Наташа не надо колоть филлер в губы..это..у вас все было и так красиво..оставайтесь настоящей во всем», «Что за пельмени вместо губ! Прекрати фигней заниматься у тебя свой красивый ротик», - пишут возмущенные поклонники.

Стоит отметить, что среди поклонников артистки нашлось много тех, кто не обратил внимание на изменения во внешности звезды. В ответ на видео фанаты стали звать Королеву выступать в Беларуси, Казахстане и различных российских городах, где пока что не запланирован тур.

Отметим, что весной Королевой исполнится 47 лет. С 2003 года она замужем за стриптизером и шоуменом Сергеем Глушко, более известном как Тарзан. Они воспитывают общего сына. Кстати, Наташа Королева родилась и училась в Киеве. Сейчас ей запрещен въезд на территорию Украины за поддержку политики президента России Владимира Путина и посещение аннексированного Россией Крыма.

Напомним, что раздетый Тарзан без стыда показал, как повезло Наташе Королевой: "Самец!".

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