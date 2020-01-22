49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, обескуражил откровенным фото, вызвав бурю эмоций у пользователей сети

Как передает Politeka.net, Глушко поделился пикантным кадром в необычном сценическом костюме в своем микроблоге в Инстаграм, правда, костюмом это трудно назвать, так как из одежды на артисте только устрашающая маска с рогами (по всей видимости, горного козла) и приспущенные на упругих ягодицах штаны.

Тарзан (псевдоним артиста) позирует на кухне. Для большего эффекта он выпятил грудь колесом и "добил" фанатов своей накачанной "пятой точкой".

Жаркий красавец не мог оставить толпу поклонников безучастной: кто-то восторгается мощными мышцами Тарзана, кто-то признается, что даже напуган, а кто-то посчитал это фото ужасным и мерзким.

"Серёга, вот где такой реквизит берешь?"

"И без маски понятно - Козел!!!!"

" е оч как то"

"Ужасно"

"Что у него в голове?"

"Что-то стало страшно."

"У меня аж телефон вылетел из инстаграма, когда открыла ваше сторис 😂😂😂😂 техника и программное обеспечение не выдерживает такой энергетики 🎉"

"Наташка неужели рога наставила?!"

"В Бой Идут Одни Красавчики!!👑"

"Посмотрите как мужчины в 30-35 лет уже выглядят, ужас просто, а Сергей просто молодец👍"

"Жалко Наташу."

Тарзан любит эпатировать публику откровенными кадрами, хвастаясь отличной формами как для своего возраста. Недавно он обескуражил публику в сети, показав, что делает в постели по утрам.

Глушко выставил фото, на котором он лежит на кровати, откинув одеяло: его грудь вздыблена, а живот неестественно плоский. Оказалось, артист делал упражнение "вакуум", позволяющее придать эластичности мышцам живота.

Судя по комментариям, Тарзану удалось зацепить женскую часть фолловеров.

"Долго не могла понять что это? Потом догнала когда увидела сосок и чья это страница,теперь пытаюсь разглядеть детородный орган))))😂😂😂🔥"

"Одиноким женщина 100% уверена тяжеловато смотреть на Ваш утренний вакуум🤣🤣🤣🔥"

"Наташе повезло!"

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