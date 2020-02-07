Украинская гимнастка, финалистка шоу "Танці з зірками-2019" и фаворитка одного из судей Влада Ямы Анна Ризатдинова похвасталась растяжкой

Знаменитость продемонстрировала вертикальный шпагат под 180 градусов, при этом она стояла на одной ноге и руках, прогнувшись в мостике, сообщает Politeka.net.

Звезда прогнулась в неестественном угле, заставив задуматься о человеческих возможностях.

На фото она позирует в красивой светлой студии, одета в спортивный костюм из лосин и топа, а также босиком. Эластичная ткань только подчеркнула стройную фигуру знаменитости и ее упругие части тела.

«Немного о растяжке. Разработать растяжку гораздо легче, чем ее удержать !! Есть миф о том , что если ты растянулся , то уже на всю жизнь .. увы нет !! После родов у меня исчезло буквально всё! И растяжка и гибкость. Пришлось заново общаться с мышцами, чтоб они вспоминали , как садиться на шпагат. Это сложный и болезненный процесс. Но, если ежедневно уделять растяжке хотя бы 10/15 мин, всё будет Главное не останавливаться», – поделилась Ризатдинова в сети.

В комментариях поклонники гимнастки оставили много комплиментов.

«Смотрится эффектно», «Красотка», «Анечка за вашими линиями можно смотреть, любоваться постоянно 😍😍😍😍 Реально после родов все заново надо было начинать ( шпагат и так далее 😯😯😯) вот это да...», «Вау», «Прекрасная», «Класс», – написали в сети пользователи.

Напомним, что Анна Ризатдинова позировала в окружении растений за столиком в одном из токийский магазинов-кафе. На ней черный костюм в обтяжку, а завершила она образ черно-белыми кедами. Волосы Ризатдинова уложила волнами на плечи.

«Как красиво», «Красивая, Анечка», « Анна, Вы-сама нежный весенний цветок», – написали комментаторы.

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